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Mastantuono FiorentinaGetty Images
Traducido por

Fiorentina-Napoli: ¿DAZN, Sky o en abierto? Dónde verlo en TV y streaming

Fiorentina vs SSC Nápoles
Serie A
Fiorentina
SSC Nápoles

El domingo de la Serie A se abre con el duelo entre el equipo de Vanoli y el de Allegri: este es el programa de TV y streaming y las alineaciones

Tras el primer triunfo en liga contra el Venezia, la Fiorentina vuelve a ponerse en marcha y lo hace de la mano de su nuevo entrenador, Paolo Vanoli, que ha devuelto la ilusión al entorno viola. Después de superar con facilidad la prueba del Pisa en la Coppa Italia, ahora llega el primer gran examen, cuando el Napoli de Max Allegri visite el Franchi.

El Napoli volvió a la victoria tras tres derrotas seguidas, al imponerse por la mínima al Bologna por 1-0: el objetivo para Hojlund y sus compañeros es remontar posiciones en la clasificación antes del parón de selecciones.

Para Vanoli, la duda está sin duda en el puesto de delantero centro, con Beto apretando, pero al mismo tiempo con un Pellegrino que marcó tanto el viernes pasado contra el Venezia como en la Coppa ante el Pisa. Enfrente, Allegri tendrá que prescindir de varios jugadores, entre ellos Spinazzola, Anguissa y Santos. En ataque hay un duelo muy igualado entre Vergara y Lang en la izquierda.


  • Fiorentina-Napoli: canal de TV y transmisión en streaming

     Partido: Fiorentina-Napoli

    Fecha: domingo 20 de septiembre de 2026

    Horario: 12:30

    Canal de TV: DAZN

    Streaming: DAZN

    • Anuncios

  • POSIBLES ALINEACIONES FIORENTINA-NAPOLI

     FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Njie; Beto. Ent. Vanoli

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. Ent. Allegri

  • DÓNDE VER FIORENTINA-NAPOLI EN TV

     El partido de la Serie A entre Fiorentina y Napoli se emitirá en directo por televisión en DAZN a través de la aplicación para smart TV compatibles o utilizando consolas de videojuegos (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o dispositivos como Google Chromecast y Amazon Fire Stick TV.

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  • DÓNDE VER FIORENTINA-NAPOLI EN STREAMING

    Fiorentina-Napoli también estará disponible en directo por streaming en dispositivos como smartphones, tablets, PC y ordenadores de sobremesa gracias a DAZN, descargando la app o conectándose al sitio web oficial de la plataforma.

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