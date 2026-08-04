Fiorentina, Mastantuono está a un paso: decisiva la llamada con Grosso, cifras y detalles

La Fiorentina lleva ya un mes con el expediente Mastantuono, pero en las últimas horas ha temido que se lo pudiera arrebatar el Napoli: Grosso llamó directamente al jugador de 2007 para explicarle que, para él, la Viola ha previsto un papel central en el nuevo proyecto. Y que, por su manera de jugar, las cualidades del argentino serían absolutamente funcionales. Ahora la Fiorentina ha adelantado por la derecha y se acerca a la meta final: las relaciones con el Real Madrid tras la operación Valdepenas.