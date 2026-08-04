Fabio Paratici está revolucionando a la Fiorentina en el mercado con una serie de fichajes muy interesantes: los defensas Dragusin del Tottenham y Valdepenas del Real Madrid, el centrocampista francés Atta del Udinese, los carrileros Alex Jimenez (ex Milan) del Bournemouth y Joao Mario de la Juventus. El próximo, salvo complicaciones, será de verdad un fichaje de cinco estrellas para la Fiorentina: el talento argentino Franco Mastantuono.
Traducido por
Fiorentina, Mastantuono está a un paso: decisiva la llamada con Grosso, cifras y detalles
EL NAPOLI LO INTENTÓ, GROSSO FUE DECISIVO
La Fiorentina lleva ya un mes con el expediente Mastantuono, pero en las últimas horas ha temido que se lo pudiera arrebatar el Napoli: Grosso llamó directamente al jugador de 2007 para explicarle que, para él, la Viola ha previsto un papel central en el nuevo proyecto. Y que, por su manera de jugar, las cualidades del argentino serían absolutamente funcionales. Ahora la Fiorentina ha adelantado por la derecha y se acerca a la meta final: las relaciones con el Real Madrid tras la operación Valdepenas.
EL REAL MADRID AYUDARÁ EN EL FICHAJE
El Real Madrid está ultimando los detalles sobre la cantidad que abonará a las arcas de Mastantuono en relación con el salario de 3,5 millones de euros. La operación con la Fiorentina se cerrará con una cesión simple, estamos cerca del acuerdo total.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias