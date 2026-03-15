Fiorentina, la convocatoria de Vanoli: la decisión sobre Moise Kean. Y no está Fortini

Para la portería, han sido convocados David de Gea, Oliver Christensen y Pietro Leonardelli. En defensa, han sido convocados Luis Balbo, Pietro Comuzzo, Dodô, Robin Gosens, Fabiano Parisi, Marin Pongračić, Luca Ranieri, Daniele Rugani y Kouadio.

En el centro del campo, estarán Marco Brescianini, Giovanni Fabbian, Nicolò Fagioli, Jacopo Fazzini, Rolando Mandragora y Cher Ndour.

Por último, en la delantera, los convocados son Albert Gudmundsson, Jack Harrison, Moise Kean, Riccardo Braschi y Roberto Piccoli.