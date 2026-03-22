Fiorentina-Inter, el análisis del partido: goles anulados a Barella y Kean, protestas de la Fiorentina por un penalti

39' - ¡GOL ANULADO A LA FIORENTINA! Tras un disparo de Fagioli, desviado por Carlos Augusto (que no toca el balón), llega Kean y marca al batir a Sommer a bocajarro. Sin embargo, el delantero azul partía desde una posición inicial de fuera de juego.

18' - Gran pase en profundidad de Fagioli que encuentra a Kean en el área. El delantero azul cae en plena área tras un contacto con Carlos Augusto que el árbitro Colombo considera regular.

7' - ¡GOL ANULADO AL INTER! Se anula el segundo gol del Inter, marcado por Nicolò Barella. El capitán de la noche en el Franchi recibe en el área un pase preciso de Dumfries y remata a puerta, llegando a la red tras un desvío decisivo de Brescianini, pero había salido en posición de fuera de juego.