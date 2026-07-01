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Viery Grêmio 2026Reprodução/Instagram
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Fiorentina, declaraciones oficiales de Viery: «He estudiado a Sergio Ramos, me gustan Maldini y Van Dijk»

Fiorentina
Fichajes
Viery

La Fiorentina hace oficial su nuevo fichaje: las primeras declaraciones del defensa brasileño

Según la web oficial de la Fiorentina, el club ha fichado al defensa Viery, procedente del Grêmio, por 15 millones de euros.


Eres el primer fichaje de la temporada, ¿qué sientes al vestir esta camiseta?

«Es muy emocionante ser el primer fichaje. He trabajado mucho en Porto Alegre y dado todo por el Grêmio; ahora vivo este momento especial y me siento honrado de vestir la camiseta de la Fiorentina».


¿Es la primera vez que te vas de casa? ¿Qué es lo que más echarás de menos de Brasil y de tu etapa en el Grêmio?

«En realidad, empecé a jugar lejos de casa muy pronto. A los 10 años me mudé solo al sur de Brasil. Sin embargo, esta es la primera vez que vengo a Europa. ¿Qué es lo que más echaré de menos? Sin duda, a mis amigos y la comida brasileña».



  • Para que tus nuevos seguidores entiendan mejor qué tipo de defensa eres, ¿hay algún jugador en concreto con el que te identifiques y en el que te inspires?

    «Hay varios. He estudiado la forma de moverse por el campo de Sergio Ramos, me han gustado los vídeos de Maldini y, hoy en día, valoro el estilo de juego de Virgil Van Dijk. También hay otros jugadores a los que observo, intentando aprender algo de cada uno de ellos para mejorar mis cualidades».


    ¿Qué cualidades crees que ayudarán más a la Fiorentina esta temporada?

    «Soy un defensa con gran resistencia física, aprovecho mi fuerza y participo en la construcción del juego».


    Para terminar, unas palabras sobre el Mundial. ¿Has podido ver el partido entre Brasil y Japón? ¿Hasta dónde crees que puede llegar tu selección?

    «Brasil puede llegar a la final; no vi el partido porque estaba en el avión, pero (sonríe, nota del editor) llegaremos».


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