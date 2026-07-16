La Fiorentina está a punto de cerrar su quinto fichaje del mercado, tras las llegadas de Arthur Atta, Alex Jiménez, Viery y Radu Dragusin. Desde Turquía llegan noticias importantes sobre el futuro del centrocampista marfileño Christ Inao Oulai, revelación en el Mundial con su selección y objetivo prioritario del director deportivo viola, Fabio Paratici.
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Fiorentina, declaraciones del vicepresidente del Trabzonspor: «Se ha llegado a un acuerdo con un club por Oulai». ¿Qué se filtra y en qué punto se encuentra la negociación?
LA NEGOCIACIÓN
Según gianlucadimarzio.com, Zeyyat Kafkas, vicepresidente del Trabzonspor, ha confirmado hoy: «Vamos a traspasar aOulai. Hemos acordado con el club y esperamos la aprobación del jugador». La Fiorentina, que ha intensificado los contactos, aún no ha cerrado el trato. El Trabzonspor pide cerca de 30 millones, mientras que el club italiano ofrece 20.
Para entender la postura del club turco, que obtendría una importante plusvalía tras pagar solo 5,5 millones al Bastia por Oulai, Zeyyat Kafkas añadió: «Si alguien te ofrece 6 millones por un coche que vale 2, es normal que lo consideres. Nosotros, al recibir ofertas importantes, empezamos a valorar la venta en beneficio del Trabzonspor».
HA DICHO «SÍ» A LA FIORENTINA
El jugador marfileño disputó cuatro partidos en el Mundial y, en su última temporada con el Trabzonspor, jugó 31 encuentros, marcó dos goles y dio cuatro asistencias. Está satisfecho con fichar por la Fiorentina, y su entorno habría alcanzado un acuerdo preliminar para un contrato hasta junio de 2031.
CONFIANZA VIOLA
A este panorama, que genera moderado optimismo, se suman las filtraciones de TG Regione: se espera la llegada de Christ Oulai a Florencia mañana por la tarde en un vuelo privado al aeropuerto «Amerigo Vespucci». Señal de que las negociaciones estarían en su fase decisiva y de que el acuerdo podría alcanzarse en cualquier momento.
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