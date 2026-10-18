Fiorentina-Como EN DIRECTO: goles y jugadas destacadas, ficha del partido

25' - Nico Paz remata de cabeza y obliga a De Gea a despejar a córner

17' - Lo intentaGoncalves, pero Butez se lo impide

15' - Lo intenta Da Cunha y De Gea despeja de un manotazo a córner. Tras el saque de esquina, ocasiones para Douvikas y Liberali

11' - Otra vez Goncalves, esta vez para Fagioli, que se zafa con un regate y dispara, pero su remate es desviado a córner

10' - Buen pase al hueco de Goncalves para Njie, que no consigue rematar