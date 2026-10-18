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ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Fiorentina-Como EN DIRECTO: goles y jugadas destacadas, ficha del partido

Fiorentina vs Como
Serie A
Fiorentina
Como

Sigue en directo el partido del Franchi, correspondiente a la séptima jornada de la Serie A.

En la séptima jornada de la Serie A, la Fiorentina de Paolo Vanoli recibe al Como de Cesc Fabregas en el Franchi. En la clasificación, los dos equipos están separados por siete puntos: el Como suma 11 y la Fiorentina se queda en 4. Con Kean, exjugador de la Fiorentina, ausente por lesión, el Como afronta este partido entre dos compromisos de Champions (esta semana perdió ante el Feyenoord y la próxima recibirá al Manchester United), lo que obliga al técnico español a dosificar las rotaciones, con la probable presencia de Liberali y Caqueret entre los titulares. El partido se disputa en Florencia a las 15:00. Arbitra Di Bello, con Pezzuto en el VAR.


FIORENTINA-COMO 0-0

GOLEADORES:




  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    25' - Nico Paz remata de cabeza y obliga a De Gea a despejar a córner

    17' - Lo intentaGoncalves, pero Butez se lo impide

    15' - Lo intenta Da Cunha y De Gea despeja de un manotazo a córner. Tras el saque de esquina, ocasiones para Douvikas y Liberali

    11' - Otra vez Goncalves, esta vez para Fagioli, que se zafa con un regate y dispara, pero su remate es desviado a córner

    10' - Buen pase al hueco de Goncalves para Njie, que no consigue rematar

  • ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO

    Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino. Entr. Vanoli


    Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Chalobah (13' Ramon), Valle; Milla, Da Cunha; Liberali, Paz, Caqueret; Douvikas. Entr. Fabregas


    ÁRBITRO: Di Bello

    AMONESTADOS: Valle (C)

    EXPULSADOS:

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