Fiorentina, Antognoni: «Mastantuono es un 10 y medio, un panda. Tiene un poco de Baggio, Bertoni, Dybala y… de mí. Puede marcar 15 goles»

«Qué pena que hayan retirado mi 10 para este año, porque me habría gustado verlo con esa camiseta. El talento escasea cada vez más en Italia, ciertos jugadores son un regalo para el fútbol. Digamos que él es un diez y medio, más al estilo de Roberto Baggio. Mastantuono pertenece a la categoría de los que juegan de mitad de campo hacia adelante y siempre saben inventar algo. Somos distintos como tipología, yo era más centrocampista, mientras que él es más atacante. Pero algo en común sí hay: el pie. Él es zurdo, yo usaba el derecho, pero la técnica nos acerca. Un jugador que viene del Real Madrid siempre tiene el vale para poder ir y hacerlo bien en cualquier sitio. Creo que la Fiorentina ha estado muy acertada al ficharlo, aunque solo sea en calidad de cedido puro, y al revalorizarlo, haciéndolo jugar con continuidad. Uno con sus cualidades debe estar siempre en el campo, porque se va del hombre y siempre busca el gol».





«Tiene 19 años y un amplio margen de mejora, esta temporada en Italia sin duda le hará bien y le hará crecer en muchos aspectos, pero llega tantas veces ante el portero que luego marcar se convierte en una formalidad. Antes del hat-trick contra el Venezia no es que no lo hubiera intentado, pero había dado al palo y se había encontrado con el portero. No había marcado, pero había creado mucho peligro y rematado. Ahora que se ha destapado será más fácil, estoy seguro. Si también tira faltas y penaltis puede llegar tranquilamente a los 15 goles e incluso superarlos. Mastantuono tiene genio, visión, personalidad y también ese descaro típico de la juventud. Me gusta su manera de estar en el campo, transmite alegría. Se nota que jugar al fútbol es una diversión para él. En él hay una mezcla de varios jugadores. Le veo algo de Rui Costa, pero también de De Sisti; pero si de verdad tengo que compararlo con alguien, elijo a Daniel Bertoni, mi excompañero de equipo y grandísimo amigo. Los dos son argentinos y han llevado a nuestro campeonato, además de la fantasía, también esa actitud desenfadada típica de los sudamericanos. Daniel fue el primer extranjero de la Fiorentina, me lo recuerda también por su manera de relacionarse con los compañeros y con la gente, muy genuina e informal».





«Creo que le hace bien a la Fiorentina y también al fútbol italiano, donde el diez ya es como un panda, una especie en vías de extinción. ¿Si se parece a Dybala? Desde luego. Los dos son zurdos y tienen en común el don de saber cambiar los partidos. La calidad siempre marca la diferencia, sobre todo en un campeonato táctico como el nuestro, que se ha vuelto cada vez más complicado. El chico tiene la mentalidad adecuada y ha demostrado lo decisivo que puede ser».