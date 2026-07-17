La final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el 19 de julio enel MetLife Stadium de East Rutherford, genera debate no solo por lo deportivo, sino por sus entradas desorbitadas. Por primera vez, la FIFA usa precios dinámicos que, según la demanda, han disparado las tarifas.
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Final del Mundial, precios récord de las entradas: hasta 2 millones para el España-Argentina
HASTA 2 MILLONES DE DÓLARES
Las entradas más baratas, que costaban unos 700 euros, se revenden por más de 32 000 euros, y las de categoría superior pueden llegar a 190 000 euros.Según Tuttosport, los asientos más exclusivos alcanzan los 2 millones de dólares. La reventa solo se permite en la plataforma oficial de la FIFA, que cobra un 15 % tanto al vendedor como al comprador.
La medida ha recibido fuertes críticas: la Federación Española de Fútbol la tilda de «escandalosa e inaceptable», mientras Gianni Infantino la defiende bromeando con llevar «un perrito caliente y una Coca-Cola» al comprador de un ticket de dos millones de dólares.
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