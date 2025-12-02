Final de MLS Cup 2025: los que tienen posibilidad de disputar la Copa del Mundo del 2026

Mientras la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca, comienzan a perfilarse diferentes convocados a sus respectivas selecciones, que disputarán la Final de la MLS Cup 2025 entre Vancouver Whitecaps e Inter Miami.

Desde Sebastian Berhalter hasta Rodrigo De Paul y Lionel Messi, son más de diez jugadores con potencial para el próximo Mundial de la FIFA, que será el más grande de la historia por el recuento de selecciones nacionales.

Tanto Argentina como Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Jamaica, Escocia y Haití tendrán presencia en el encuentro que definirá al próximo campeón de la Major League Soccer, después de intensas finales de conferencia.

Con información de MLS Soccer

En GOAL te presentamos el recuento: