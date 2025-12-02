+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Salvador Pérez

Final de MLS Cup 2025: los que tienen posibilidad de disputar la Copa del Mundo del 2026

En GOAL te contamos los potenciales convocados a la Copa del Mundo 2026 que disputarán la Final de la MLS Cup 2025.

Mientras la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca, comienzan a perfilarse diferentes convocados a sus respectivas selecciones, que disputarán la Final de la MLS Cup 2025 entre Vancouver Whitecaps e Inter Miami.

Desde Sebastian Berhalter hasta Rodrigo De Paul y Lionel Messi, son más de diez jugadores con potencial para el próximo Mundial de la FIFA, que será el más grande de la historia por el recuento de selecciones nacionales.

Tanto Argentina como Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Jamaica, Escocia y Haití tendrán presencia en el encuentro que definirá al próximo campeón de la Major League Soccer, después de intensas finales de conferencia.

Con información de MLS Soccer

En GOAL te presentamos el recuento:

  • Vancouver Whitecaps FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    Ali Ahmed (Canadá)

  • Vancouver Whitecaps FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    Sebastian Berhalter (Estados Unidos)

  • Colorado Rapids v Vancouver Whitecaps FCGetty Images Sport

    Tristan Blackmon (Estados Unidos)

  • Vancouver Whitecaps FC v LA GalaxyGetty Images Sport

    Andrés Cubas (Paraguay)

  • Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    Rodrigo De Paul (Argentina)

  • D.C. United v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Ian Fray (Jamaica)

  • Vancouver Whitecaps FC v LA GalaxyGetty Images Sport

    Ryan Gauld (Escocia)

  • Vancouver Whitecaps FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    Jayden Nelson (Canadá)

  • CF Montreal v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Fafa Picault (Haití)

  • San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference FinalGetty Images Sport

    Brian White (Estados Unidos)

  • Inter Miami CF v New York City FC - Audi 2025 MLS Cup Eastern Conference FinalGetty Images Sport

    Lionel Messi (Argentina)

