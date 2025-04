¿Fin de una era o inicio de una racha gloriosa? El mayor desafío de Arne Slot comienza ahora mientras el Liverpool busca consolidarse tras la procesión del título de la Premier League

Los Reds pueden haber logrado su 20º campeonato inglés igualando el récord, pero hay dudas sobre sus perspectivas de crear una dinastía.

Jürgen Klopp nunca tuvo dudas de que los miembros restantes del equipo del Liverpool que acabaron con la agonizante espera del club por la gloria de la Premier League tenían otro título en ellos, y tenía razón. Desafortunadamente para el alemán, llegó el año después de que renunció como entrenador.

Sin embargo, Klopp se alegró de ver a su sucesor, Arne Slot, llevar al Liverpool a igualar el récord del vigésimo campeonato inglés del club en la primera temporada del neerlandés al mando.

Y los Reds no solo ganaron la liga, la ganaron de manera contundente, abriendo una ventaja inalcanzable de 15 puntos sobre el Arsenal con cuatro jornadas todavía por jugar, lo que simplemente subrayó que el director deportivo Richard Hughes & Co. no podría haber elegido un mejor reemplazo para Klopp.

No obstante, a pesar de la naturaleza dominante del triunfo del título del Liverpool y el éxito glorioso de su plan de sucesión, muchas personas ahora se preguntan si esto es realmente el final de una era de éxito sostenido en Anfield en lugar del comienzo de una nueva dinastía...