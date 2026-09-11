La búsqueda del United de refuerzos defensivos ha sufrido un importante contratiempo después de que el Newcastle confirmara que Hall ha comprometido su futuro con el club. El talentoso jugador de 22 años, que se ha consolidado rápidamente como una pieza vital en el engranaje del Newcastle, ha firmado un contrato que, según ESPN, le mantendrá en Tyneside hasta 2031.

El joven defensa expresó su enorme orgullo por ampliar su etapa bajo los focos de St James' Park. «Estoy absolutamente encantado», declaró Hall a la página web oficial del Newcastle. «Es un momento realmente orgulloso. Es un auténtico placer jugar para este club y representar a los aficionados. Sé lo mucho que significa para ellos. La afición y el apoyo que recibimos aquí, ya sea en St. James' Park o fuera de casa, es el mejor de la liga en mi opinión. Poder llevar alegría a sus caras es algo muy importante para mí.

«Obviamente tengo una conexión familiar con el club, que es increíblemente importante para todos nosotros. Una de las principales razones por las que juego es para hacer que mi familia se sienta orgullosa, y sé lo mucho que significa para ellos verme jugar con el Newcastle United.»















