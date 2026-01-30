Las alarmas suenan más que nunca en el Santiago Bernabéu tras una dramática derrota 4-2 ante el Benfica en Lisboa que dejó a los vigentes campeones de Europa fuera de los ocho primeros en la clasificación de la Liga de Campeones, obligándolos a disputar un playoff para asegurar un lugar en los octavos de final. Los Blancos comenzaron la temporada con un tremendo optimismo bajo el mando de Xabi Alonso, ganando 13 de sus primeros 14 partidos con el entrenador. Sin embargo, las cosas pronto se deterioraron cuando su forma en La Liga y en la Liga de Campeones cayó y el español fue despedido después de la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona.

El desastre a mitad de semana contra el nuevo equipo de José Mourinho confirmó que la agitación va más allá del primer equipo, sin embargo, y un informe condenatorio de Cadena SER afirma que el ánimo en los pasillos del poder del club ha cambiado de preocupación a resignación respecto a la planificación de su plantilla.

Por primera vez, figuras importantes del club han reconocido que la estrategia de transición diseñada para modernizar la plantilla no ha funcionado. Anton Meana, informando para El Larguero, reveló el drástico cambio de sentimiento entre la jerarquía. "Es la primera vez que, hablando con personas importantes en el club, percibo el sentimiento de que el plan ha fallado en cuanto al relevo generacional en el centro del campo", informó Meana.