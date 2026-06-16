La revista «kicker» informa de una conversación constructiva entre ambas partes y de que se ha alcanzado un amplio acuerdo.
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¡Fin al tira y afloja contractual tras las desavenencias! El FC Bayern logra un gran acuerdo interno
En los últimos meses las negociaciones para renovar su contrato habían estancado por diferencias económicas, lo que generó dudas sobre la continuidad de la colaboración entre el campeón alemán con más títulos y el futbolista austriaco del año.
Sin embargo, según la revista «kicker», ambas partes se han acercado considerablemente en sus posiciones: «en condiciones económicamente razonables para el club», según afirman desde Múnich.
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Uli Hoeneß arremete contra Laimer: «Es que no es Maradona»
Las negociaciones entre Laimer y el Bayern llevan ocho meses y se paralizaron por las pretensiones salariales del jugador de 29 años.
Según la revista «kicker», el club bicampeón llegó a plantearse cederlo. Se rumoreó que pedía unos 15 millones de euros al año, cifra que él mismo desmintió, pero que llevó al presidente honorario Uli Hoeneß a criticarlo antes de la vuelta de semifinales de la Champions contra el PSG.
«Cuando uno lee lo que supuestamente se publica sobre su salario y sus exigencias, hay que ponerlo en contexto: Konny es un jugador al que aprecio mucho. Es extremadamente importante para el equipo, al igual que para la imagen pública del club. Trabaja muchísimo por el equipo. Pero no es Maradona», declaró en DAZN. «Lo que gana ahora es algo que muy pocos clubes de Europa pueden ofrecer. No sé qué le ofrecieron exactamente Max Eberl y Christoph Freund, pero seguro que no fue lo que sus asesores pidieron al principio».
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Uli Hoeneß intervino personalmente en el fichaje de Laimer con el Bayern.
Laimer llegó al Bayern Múnich en 2023 procedente del RB Leipzig como agente libre. Se le fichó como opción para el centro del campo, pero pronto se hizo con la titularidad como lateral derecho, aunque también puede actuar en el izquierdo. Su entrega y capacidad atlética lo han convertido en pieza clave para el entrenador, Vincent Kompany.
Sin embargo, para Hoeneß estaba claro: «No se trata de nuestra política general, sino de una valoración realista de su valor deportivo y económico. Es elevado, pero no es un Harry Kane». Al jugador le interesaba el «reconocimiento» en las negociaciones, como subrayó a principios de abril.
A finales de mayo, según Sport1, Hoeneß intervino personalmente en las negociaciones y logró un acuerdo. En las conversaciones con los asesores del austriaco, el directivo habría marcado los límites económicos del club para una renovación. Así, aunque el jugador insistía en que se sentía a gusto en Múnich y quería quedarse, solo conseguiría un moderado aumento salarial.
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La broma de Laimer sobre el Mundial dirigida al Bayern: «Entonces será aún más caro»
Ya durante la celebración del doble título, Laimer mostró un tono conciliador que apuntaba a un acuerdo en las negociaciones contractuales. «Uli y yo siempre hemos estado en la misma onda. Eso no supone ningún problema», comentó con una sonrisa pícara al preguntársele si hoy hablaría de cifras con Hoeneß. «La situación es muy relajada», repitió con sobriedad. «Ya lo he dicho muchas veces: me siento muy a gusto aquí y me lo paso bien en el equipo; ya veremos cómo sigue todo».
Todo indica que seguirá en el Bayern incluso después del Mundial. De hecho, le lanzó al campeón histórico una advertencia en broma: «Quizá Austria sea campeona del mundo… y entonces todo saldrá aún más caro».