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Amorim Torino MilanGetty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Filippo Galli: «¿Amorim tendrá tiempo? En la Serie A ya han caído dos entrenadores»

AC Milán
R. Amorim

Habla el exdefensa del AC Milan

Filippo Galli, exdefensa del Milan entre 1983 y 1996, entrevistado por el Corriere della Sera, comenta el momento actual del AC Milan, que llega de la derrota en la Europa League contra el Benfica: "Me parece evidente que está atravesando un momento de dificultad. Aun con el atenuante de estar en fase de construcción, es un equipo que transmite fragilidad y poca seguridad. Es complicado, con estas premisas, proponer el juego dominante que predica Amorim".


Galli prosigue: "No se entiende por qué el entrenador hizo una rotación tan masiva. Por un lado, es apreciable que quiera tener en consideración a todos los jugadores; por otro, cambiando tanto han quedado al descubierto las dificultades y han faltado las certezas. Quizá a medio-largo plazo él tenga razón, pero ¿tendrá tiempo? Ya han caído dos entrenadores en la Serie A...".



  • Sobre Modric, que ante la Lazio en el Olímpico fue sustituido al descanso.

    "Espero que haya tenido la prudencia de explicar la decisión. Nosotros no sabemos si eso ha ocurrido, desde fuera parece una sentencia".


    ¿Está el Milan para clasificarse a la Champions?

    "Por lo que está mostrando hoy, no. Primero necesita encontrar certezas desde las que volver a arrancar. Amorim apostó por una estrategia que por ahora no ha dado resultados".


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