Filippo Galli: «¿Amorim tendrá tiempo? En la Serie A ya han caído dos entrenadores»

Filippo Galli, exdefensa del Milan entre 1983 y 1996, entrevistado por el Corriere della Sera, comenta el momento actual del AC Milan, que llega de la derrota en la Europa League contra el Benfica: "Me parece evidente que está atravesando un momento de dificultad. Aun con el atenuante de estar en fase de construcción, es un equipo que transmite fragilidad y poca seguridad. Es complicado, con estas premisas, proponer el juego dominante que predica Amorim".





Galli prosigue: "No se entiende por qué el entrenador hizo una rotación tan masiva. Por un lado, es apreciable que quiera tener en consideración a todos los jugadores; por otro, cambiando tanto han quedado al descubierto las dificultades y han faltado las certezas. Quizá a medio-largo plazo él tenga razón, pero ¿tendrá tiempo? Ya han caído dos entrenadores en la Serie A...".







