El Aston Villa ha identificado a Tomori como un posible refuerzo defensivo, mientras el traspaso de Konsa al Arsenal se acerca a su conclusión. Los Gunners han acordado una cantidad que, según se informa, supera los 50 millones de euros por el internacional inglés, con el objetivo de cubrir las bajas de larga duración de William Saliba y Jurrien Timber. En consecuencia, el club de Midlands se prepara para una importante reestructuración en defensa, mientras Emery busca mantener el impulso construido durante las dos últimas temporadas.

Según informa la Gazzetta dello Sport, Tomori está abierto a un traslado a Villa Park y prefiere esa opción por delante de otros posibles destinos, con conversaciones entre ambas partes ya en marcha. El defensa inglés llegó inicialmente al AC Milan como cedido en enero de 2021 antes de hacer permanente el movimiento más tarde ese verano. Desde su llegada a San Siro, Tomori se ha convertido en un fijo de la zaga del Milan, con 214 apariciones, además de aportar siete goles y seis asistencias.