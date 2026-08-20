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Fikayo Tomori emerge como objetivo del Aston Villa, con Ezri Konsa camino del Arsenal
El Aston Villa identifica a Tomori como sustituto de Konsa
El Aston Villa ha identificado a Tomori como un posible refuerzo defensivo, mientras el traspaso de Konsa al Arsenal se acerca a su conclusión. Los Gunners han acordado una cantidad que, según se informa, supera los 50 millones de euros por el internacional inglés, con el objetivo de cubrir las bajas de larga duración de William Saliba y Jurrien Timber. En consecuencia, el club de Midlands se prepara para una importante reestructuración en defensa, mientras Emery busca mantener el impulso construido durante las dos últimas temporadas.
Según informa la Gazzetta dello Sport, Tomori está abierto a un traslado a Villa Park y prefiere esa opción por delante de otros posibles destinos, con conversaciones entre ambas partes ya en marcha. El defensa inglés llegó inicialmente al AC Milan como cedido en enero de 2021 antes de hacer permanente el movimiento más tarde ese verano. Desde su llegada a San Siro, Tomori se ha convertido en un fijo de la zaga del Milan, con 214 apariciones, además de aportar siete goles y seis asistencias.
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Ruben Amorim despeja el camino para la salida del Milan
El momento del interés del Villa coincide con un periodo de transición en San Siro. Ruben Amorim se hizo cargo del AC Milan este verano con el objetivo de devolver su antiguo esplendor al gigante italiano después de una campaña decepcionante en la que terminó quinto en la Serie A y se quedó sin jugar la Champions League. Bajo la nueva visión del técnico portugués, Tomori es uno de varios jugadores de alto perfil, junto al centrocampista Youssouf Fofana, a los que se les ha comunicado que son libres de salir durante el actual mercado de fichajes.
Mientras el equipo de Emery sigue valorando otras opciones defensivas, se espera que los próximos días sean decisivos en las negociaciones. El Milan podría pedir una cantidad en torno a los 10-15 millones de euros por el defensa, unos fondos que pretende reinvertir en un central sustituto. Cualquier acuerdo por Tomori llegaría después de un activo mercado de fichajes para el Villa, que ya ha reforzado su plantilla con las llegadas de Johan Manzambi, procedente del Freiburg; Joao Gomes, del Wolverhampton; Matteo Ruggeri, del Atletico Madrid; y Zion Suzuki, del Parma.
Experiencia contrastada en el fútbol inglés y pedigrí ganador
Tomori no es ajeno a las exigencias del fútbol inglés, ya que anteriormente disputó 27 partidos con el Chelsea, en los que marcó dos goles y dio una asistencia. Su desarrollo en Inglaterra también se vio moldeado por valiosas cesiones en la Championship con Brighton & Hove Albion, Hull City y Derby County antes de su marcha al extranjero.
Durante su etapa en Italia, el defensa forjó un palmarés ganador al ayudar al AC Milan a conquistar el título de la Serie A en 2021-22 y la Supercoppa Italiana en 2024-25. Esa experiencia ganadora le convierte en un objetivo atractivo para el Aston Villa, que busca construir sobre el triunfo de la pasada temporada en la Europa League y prepararse para los desafíos de la Champions League esta temporada.
- AFP
El Aston Villa reconstruye la plantilla tras importantes salidas y la derrota en la Supercopa
El Aston Villa está decidido a continuar su proceso de reconstrucción tras la salida de varias figuras clave este verano. La plantilla ha sufrido bajas importantes, sobre todo con el paso de Youri Tielemans al Manchester United, la llegada de Morgan Rogers al Chelsea y el fichaje de Lucas Digne por el Paris Saint-Germain, lo que ha llevado a Emery a reconfigurar sus opciones de cara a una exigente temporada.
El Villa arrancó la temporada con una ajustada derrota por 2-1 ante el Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA. El equipo de Emery intentará ahora reaccionar cuando inicie su campaña en la Premier League con una visita al Brighton el domingo.
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