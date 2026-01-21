Figura del PSG enfrenta acusaciones de trata de personas en demanda presentada en Francia

Según Paris Match, Hernández y su esposa, Victoria Triay, habrían empleado a una familia colombiana durante más de un año, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025. La familia —compuesta por padre, madre y tres hijos— habría desempeñado diversas labores para la estrella del PSG.

La denuncia sostiene que la familia fue contratada sin permisos de trabajo ni contratos formales, y que realizaba tareas que incluían seguridad, limpieza, cocina y cuidado de niños. Además, se afirma que no estaban registrados en el sistema de seguridad social francés y que todos los pagos se efectuaban en efectivo.

El escrito también señala que trabajaban jornadas excesivas, con semanas de entre 72 y 84 horas, sin días de descanso. Asimismo, se alega que a la familia se le habrían proporcionado identidades españolas falsas y que, posteriormente, firmaron acuerdos de confidencialidad en febrero de 2025.