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cm grafica malago italia 2026 27Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traducido por

FIGC, oficial: Malagò pasa de presidente a comisario. «Nuevas elecciones antes del 31 de enero de 2027»

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La reunión entre los dos presidentes puede haber marcado el giro en este caso que no le está haciendo bien al fútbol.

Ha bastado una simple reunión entre las partes para cerrar la disputa sobre el futuro de la Federación Italiana de Fútbol y sobre la presunta imposibilidad de que el presidente electo Giovanni Malagò se presentara como candidato.

Esta mañana, el número 1 de la FIGC se ha reunido cara a cara con el número 1 del CONI, Luciano Buonfiglio, y ambos han encontrado un acuerdo para intervenir la Federación Italiana de Fútbol, certificando el defecto de forma en las elecciones, pero acordando elegir precisamente al propio Malagò como comisario con el fin de respetar la voluntad expresada en las elecciones por los estamentos federales.


  • EL ENCUENTRO

    A las 12, el presidente Malagò llegó al Palazzo H para reunirse con el número uno del CONI y entender cómo proceder antes de la votación que deberá emitirse dentro de la Junta del CONI.

    El encuentro, celebrado poco después, aportó la solución más sencilla para mantener los equilibrios políticos y deportivos, pero sobre todo de autonomía, del fútbol italiano.

    Buonfiglio propuso a Malagò ser él el comisario en esta fase de transición, que deberá conducir a nuevas y, sobre todo, regulares elecciones.

  • Votado por unanimidad

    La propuesta fue trasladada después a la Junta que, como informa La Gazzetta dello Sport, aprobó por unanimidad en pocos minutos la propuesta de Malagò como nuevo comisario de la FIGC. Para la oficialidad solo falta el visto bueno del Consejo del CONI, que se reunirá a las 14:00, pero debería representar un simple trámite.

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