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FIFPRO «nunca apoyará» el plan de vender el Mundial mientras el sindicato de jugadores carga contra el polémico plan de Gianni Infantino para «reconfigurar irreversiblemente» la competición
Los jugadores se unen contra la revolución comercial
FIFPRO Europa ha expresado una durísima valoración de la propuesta de transformar la Copa del Mundo de la FIFA y otras competiciones de élite en activos invertibles para el capital privado. El sindicato advirtió de que una medida así «reconfiguraría de forma fundamental e irreversible los incentivos que sustentan las competiciones en las que los jugadores trabajan, compiten y construyen sus carreras».
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FIFPRO carga contra la propuesta de Infantino
En un comunicado detallado, el sindicato expresó su profunda preocupación por la falta de transparencia en torno al proyecto.
FIFPRO afirmó: "FIFPRO Europa ha observado con profunda preocupación la propuesta de transformar la Copa del Mundo de la FIFA y otras competiciones de la FIFA en activos invertibles para capital privado, una medida que remodelaría de forma fundamental e irreversible los incentivos que sustentan las competiciones en las que los jugadores trabajan, compiten y construyen sus carreras.
"Dadas las implicaciones potencialmente de gran alcance de la propuesta para el bienestar de los jugadores, el calendario internacional de partidos y la futura gobernanza del juego, resulta especialmente preocupante que un proyecto de esta magnitud se haya desarrollado en gran medida a puerta cerrada y se haya acercado a un acuerdo sin ninguna participación significativa de quienes se verían más afectados.
"La decisión de eludir los mecanismos de diálogo establecidos recientemente entre la FIFA y FIFPRO no hace más que reforzar estas preocupaciones."
La lucha por la integridad del juego
Para FIFPRO, la cuestión sigue siendo de gobernanza y de la exclusión de los deportistas que impulsan los ingresos de este deporte. FIFPRO añadió: "La propuesta también plantea preocupaciones fundamentales sobre la futura gobernanza del fútbol mundial y la integridad del juego. La participación de las partes interesadas en la toma de decisiones de la FIFA siempre ha sido limitada.
"Ahora no debe quedar desplazada por la influencia comercial, permitiendo que los intereses financieros pesen más que las voces de quienes juegan, apoyan y sostienen este deporte. FIFPRO Europa no puede, y nunca podrá, apoyar un modelo así".
El sindicato subrayó que los jugadores son quienes, en última instancia, vivirán con las consecuencias de estos cambios comerciales mucho después de que la actual dirección se haya marchado. El comunicado concluía: "Dentro de la FIFA, ni FIFPRO ni los jugadores tienen voto. Sin embargo, vivirán con las consecuencias de estas decisiones mucho después de que la actual dirección de la FIFA haya seguido adelante.
"FIFPRO Europa está preparada para trabajar con cada institución y cada parte interesada comprometidas con la protección tanto de los intereses de los jugadores como de la integridad del juego a largo plazo. El futuro del fútbol no merece menos. Y tampoco los jugadores que le darán forma".
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Divisiones internas en las filas europeas
A pesar de la abrumadora oposición del sindicato y de varias federaciones importantes, hay señales de división dentro del continente. David Trunda, el presidente de la Asociación de Fútbol de la República Checa, ha expresado públicamente su apoyo al jefe de la FIFA. Trunda dijo a Sky News: "Puedo ver los beneficios pragmáticos para el fútbol checo de trabajar en estrecha colaboración con Gianni Infantino y su equipo. Por supuesto, necesitamos más detalles, pero mi punto de vista personal es que puedo ver el impacto positivo de las intenciones de la FIFA".
Esta disidencia pone de relieve el desafío al que se enfrentan quienes intentan organizar un bloqueo unificado contra los planes. La estrategia de la FIFA incluye prometer aumentos significativos en la distribución financiera, que podrían elevarse hasta los 40 millones de dólares por asociación miembro en el próximo ciclo.
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