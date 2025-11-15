¿La FIFA reducirá la sanción de Cristiano Ronaldo? La Federación Portuguesa de Fútbol prepara una queja tras culpar al ambiente 'hostil' de Dublín por la expulsión del capitán
La Copa del Mundo en riesgo mientras se avecina una prohibición sobre el impulso de clasificación
Bajo la normativa actual, Cristiano Ronaldo no estará disponible para el último partido de clasificación mundialista de Portugal contra Armenia el domingo. Si el equipo de Roberto Martínez gana y asegura la progresión directa desde el Grupo F, Ronaldo también estaría suspendido para sus dos primeros partidos en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Si Portugal tropieza y cae en los play-offs, el castigo se trasladaría a esos partidos decisivos.
- Getty Images Sport
La FPF prepara una defensa de tres frentes
A Bola informa que la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) está preparando una petición formal a la FIFA, con la esperanza de reducir la suspensión a un solo partido. Su argumento se basa en tres pilares. El primero se centra en el ambiente en el Aviva Stadium. Fue un escenario que describen como "hostil". Fue influenciado por los comentarios provocativos del entrenador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, en la víspera del partido. Antes del juego, sugirió que Ronaldo había "controlado al árbitro" durante la victoria de Portugal por 1-0 en el partido de ida el mes pasado. Esos comentarios enfurecieron al equipo visitante.
En segundo lugar, la FPF destacará el forcejeo físico entre O’Shea y Ronaldo que precedió a la tarjeta roja, argumentando que el delantero reaccionó instintivamente después de ser repetidamente empujado dentro del área. Por último, presentarán el impecable historial disciplinario de Ronaldo a nivel internacional. Tiene la asombrosa cantidad de 225 partidos sin una sola tarjeta roja. Es un argumento convincente de que el incidente del jueves fue poco característico y no tuvo intención maliciosa. El presidente de la FPF, Pedro Proenca, está personalmente involucrado en la redacción de la apelación, subrayando la seriedad con la que la federación ve el caso.
Roberto Martínez ha defendido a su capitán.
Cristiano Ronaldo ya ha abandonado el campamento de Portugal y no estará presente en Oporto para el partido contra Armenia. Hablando después de la derrota en Dublín, el entrenador Roberto Martínez ofreció una defensa medida pero firme de su capitán.
"La tarjeta roja es solo para un capitán que nunca ha sido expulsado antes en 226 partidos", dijo. "Creo que eso merece crédito y hoy, pensé que fue un poco severo porque se preocupa por el equipo. Estuvo 60 minutos o 58 minutos en el área siendo agarrado, siendo empujado, siendo presionado, y obviamente, cuando intenta alejarse del defensor... Creo que la acción parece peor de lo que realmente es. No creo que sea un codo, creo que es todo el cuerpo, pero desde donde está la cámara, parece un codo. Pero lo aceptamos.
"Lo único que me deja un sabor amargo en la boca es que en la rueda de prensa [miércoles], su entrenador estaba hablando sobre el aspecto de los árbitros siendo influidos, y luego un gran defensa cae al suelo tan dramáticamente al giro del cuerpo de Cristiano."
Ronaldo entró al partido del jueves plenamente consciente de que sería objetivo de la multitud local. Incluso bromeó de antemano que sería un "buen chico" en medio de los abucheos esperados. Las burlas llegaron temprano y continuaron implacablemente, intensificándose aún más una vez que fue expulsado.
Al abandonar el campo, Ronaldo respondió con aplausos y un par de pulgares hacia arriba exagerados. Fue un gesto señalado cargado de sarcasmo. Intercambió palabras agudas con Hallgrimsson en su camino de salida. Cuando se le preguntó más tarde qué había dicho Ronaldo, el entrenador de Irlanda respondió con una sonrisa irónica: "Él me felicitó por presionar al árbitro. Fue su acción en el campo lo que le costó la tarjeta roja. No tuvo nada que ver conmigo, a menos que me haya metido en su cabeza. Fue su acción lo que le costó. A menos que me haya metido en su cabeza, no tuvo nada que ver conmigo."
También reveló que no hablaron de nuevo después del silbato final: "No, creo que hablamos lo suficiente cuando salió. Fue solo un momento de tontería de su parte."
- Getty Images Sport
La FIFA aún no ha establecido un cronograma en medio del interés global.
La FIFA no ha dado ninguna indicación de cuándo se alcanzará un veredicto. Históricamente, el organismo rector publica fallos disciplinarios alrededor de tres semanas después de cada ventana internacional, pero sin repescas del Mundial hasta marzo, este caso particular puede no ser una prioridad urgente. Portugal sigue en la cima del Grupo F, con dos puntos de ventaja sobre Hungría, y saben que una victoria contra Armenia confirmará su lugar en el Mundial del próximo año. Una victoria aseguraría el sueño de un sexto Mundial para su capitán icónico, aunque con la sombra de una posible suspensión pendiendo sobre él.