La FIFA revoluciona el sorteo del Mundial con un nuevo sistema de cabezas de serie inspirado en Wimbledon

Inglaterra, actualmente cuarta en el ranking mundial, será una de las selecciones beneficiadas por el nuevo sistema de sorteo de la Copa del Mundo, junto con España (primera), Argentina (segunda) y Francia —campeona en 2018—, que ocupa el tercer puesto. Este formato ya fue probado el verano pasado durante el Mundial de Clubes.

La idea es evitar que este grupo de potencias se cruce antes de las semifinales, siempre y cuando cada selección gane su respectivo grupo y se mantenga la siembra prevista para la fase eliminatoria. Si se producen sorpresas, el cuadro podría abrirse y modificar los emparejamientos en rondas posteriores.

Este método de cabezas de serie es común en el tenis y ha permitido que los mejores del mundo se enfrenten con mayor frecuencia en finales de alto nivel, como ocurre actualmente con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Ambos disputaron la final de Wimbledon este año, con Sinner llevándose el título.