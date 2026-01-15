Getty Images Sport
FIFA recibe un récord de 500 millones de solicitudes de entradas para la Copa Mundial de 2026
Partidos de alta demanda revelados
La FIFA confirmó que se recibieron solicitudes de aficionados provenientes de las 211 asociaciones miembro. Los países con mayor número de solicitantes fueron las naciones anfitrionas —Estados Unidos, México y Canadá—, además de Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.
El encuentro más demandado durante esta fase fue el Colombia vs. Portugal, programado para el 27 de junio en Miami. Otros partidos con alta demanda incluyeron el México vs. República de Corea en Guadalajara, la final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey el 19 de julio, el partido inaugural del torneo entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, así como un duelo de dieciseisavos de final en Toronto el 2 de julio, en el que se espera la participación de Portugal o Colombia.
Alta demanda a pesar de las críticas
La magnitud de la demanda resulta llamativa incluso puesta en contexto. La FIFA ya ha vendido cerca de dos millones de entradas en las preventas realizadas antes de la publicación del calendario completo y se estima que aún dispone de entre cuatro y cinco millones de boletos para el torneo de 104 partidos. Dado que cada solicitud podía incluir de una a cuatro entradas, las más de 500 millones de solicitudes probablemente reflejan el interés por más de mil millones de boletos individuales.
Aunque la FIFA ha presentado esta demanda abrumadora como una validación de su estrategia de precios, el costo de las entradas ha provocado críticas persistentes por parte de los aficionados, especialmente en América del Norte. Los precios en todas las fases del torneo son considerablemente más altos que en ediciones anteriores de la Copa del Mundo, lo que ha disuadido a algunos seguidores y ha empujado a otros al mercado secundario. De acuerdo con The Athletic, plataformas de reventa como StubHub y Vivid Seats ya ofrecen boletos para varios partidos a precios muy superiores al valor nominal, aunque estos podrían fluctuar —en particular para los encuentros menos atractivos de la fase de grupos— conforme se acerque el inicio del torneo.
Proceso de verificación
La FIFA informó que realizó procesos de validación durante la fase de solicitudes, aclarando que cada registro estuvo vinculado a datos únicos de tarjetas de crédito y sujeto a límites por hogar. Los aficionados comenzarán a recibir correos electrónicos con el resultado de sus solicitudes a partir del 5 de febrero, clasificadas como exitosas, parcialmente exitosas o no exitosas.
Quienes no resulten seleccionados tendrán una nueva oportunidad cuando la FIFA habilite la fase de ventas de último minuto, más cerca del inicio del torneo, en la que los boletos se venderán por orden de llegada.
Asimismo, la FIFA reiteró que su plataforma oficial de venta de entradas y su mercado de reventa autorizado son los únicos canales legítimos para adquirir boletos.
¿Qué sigue?
La Copa Mundial de 2026 dará inicio el 11 de junio en la Ciudad de México y culminará el 19 de julio en Nueva Jersey, consolidándose como el torneo más grande en la historia de la FIFA y, si se mantienen las tendencias actuales, el evento deportivo con mayor demanda jamás registrado.
