FIFA recibe un récord de 500 millones de solicitudes de entradas para la Copa Mundial de 2026

La magnitud de la demanda resulta llamativa incluso puesta en contexto. La FIFA ya ha vendido cerca de dos millones de entradas en las preventas realizadas antes de la publicación del calendario completo y se estima que aún dispone de entre cuatro y cinco millones de boletos para el torneo de 104 partidos. Dado que cada solicitud podía incluir de una a cuatro entradas, las más de 500 millones de solicitudes probablemente reflejan el interés por más de mil millones de boletos individuales.

Aunque la FIFA ha presentado esta demanda abrumadora como una validación de su estrategia de precios, el costo de las entradas ha provocado críticas persistentes por parte de los aficionados, especialmente en América del Norte. Los precios en todas las fases del torneo son considerablemente más altos que en ediciones anteriores de la Copa del Mundo, lo que ha disuadido a algunos seguidores y ha empujado a otros al mercado secundario. De acuerdo con The Athletic, plataformas de reventa como StubHub y Vivid Seats ya ofrecen boletos para varios partidos a precios muy superiores al valor nominal, aunque estos podrían fluctuar —en particular para los encuentros menos atractivos de la fase de grupos— conforme se acerque el inicio del torneo.