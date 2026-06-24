«FIFA, habéis acabado con el fútbol»: un comentarista del Mundial es expulsado del torneo tras un desliz de mal gusto

En la fase final rige una norma que impide a los jugadores cubrirse la boca al hablar con rivales o árbitros, para que no pasen desapercibidos comentarios discriminatorios u ofensivos.

La expulsión de Almirón desencadenó la ira del comentarista Vera, quien, ante el micrófono, llamó «ladrón» al árbitro salvadoreño Iván Barton.

Luego amplió sus críticas a los dirigentes del fútbol mundial: «Habéis matado el fútbol, FIFA».

Luego apuntó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por la interpretación del reglamento: «Infantino, tú eres el responsable. ¡Qué vergüenza! ¡Deberíais avergonzaros!».