Millones de suscriptores en todo el mundo ya usan Netflix para ver películas taquilleras y series de éxito, como 'Stranger Things' y 'Squid Game'. Ahora también pueden jugar, ya que FIFA se une a una serie de ofertas que permiten a los miembros usar su teléfono como controlador.

Alain Tascan, Presidente de Juegos de Netflix, ha dicho: “La Copa Mundial de la FIFA va a ser el evento cultural de 2026, y ahora los fanáticos podrán celebrar su afición llevando el juego directamente a sus salas de estar. Queremos devolver el fútbol a sus raíces con algo que todos puedan jugar con solo pulsar un botón.”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, añadió: “La FIFA está muy emocionada de asociarse con Netflix Games y Delphi Interactive de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta importante colaboración es un hito clave en el compromiso de la FIFA con la innovación en el campo de los juegos de fútbol, que aspira a llegar a miles de millones de fanáticos del fútbol de todas las edades en todo el mundo y redefinirá la noción pura de los juegos de simulación. Nuestro juego reinventado verdaderamente marca el comienzo de una nueva era del fútbol digital. Estará disponible de forma gratuita para los miembros de Netflix y es un gran paso histórico para la FIFA.”

Casper Daugaard, Fundador y CEO de Delphi Interactive, dijo: “El fútbol es lo más grande del mundo. Como fanáticos de toda la vida de la FIFA, estamos honrados de ayudar a dar paso a la audaz nueva generación y reimaginar el futuro de la franquicia. Nuestra misión es simple: hacer que el juego de FIFA sea el juego de fútbol más divertido, accesible y global jamás creado.”

Andy Kleinman, Presidente de Delphi Interactive, continuó diciendo: “Junto con la FIFA y Netflix Games, Delphi está construyendo un juego digno del deporte favorito del mundo: un juego que cualquiera, en cualquier lugar, puede tomar y sentir instantáneamente la magia del fútbol.”