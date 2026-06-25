La situación es extraña en el RSC Anderlecht: el lunes inició la pretemporada sin entrenador, o más bien con Jeremy Taravel.
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¿Fichará por el FC Bayern o por el BVB? Un supertalento de 17 años cautiva a los principales clubes de Europa
El francés de 39 años dirigió 18 partidos la temporada pasada y pronto regresará al banquillo como segundo entrenador. Antes, el Anderlecht debe encontrar un nuevo técnico, y la búsqueda se alarga.
El club, tras una temporada decepcionante, vio esfumarse pronto sus opciones europeas: perdió en la segunda ronda de la Europa League ante el Häcken en penaltis y luego cayó ante el AEK en los play-offs de la Conference League. En la liga terminó cuarto, por lo que vuelve a la segunda ronda de la Europa League. El 23 de julio se medirá al Hammarby, subcampeón y finalista copero en Suecia.
Llegó a la final de la Copa, pero cayó en la prórroga ante el campeón, el Union Saint-Gilloise. Así, el club no celebra un título desde 2017, año de su último campeonato, y su última Copa data de 2008.
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Nathan de Cat está experimentando una evolución espectacular
Nathan de Cat ni siquiera había nacido entonces. A sus 17 años ya ha vivido dos finales de copa. El año pasado, en la derrota 1-2 contra el Club Brugge, el centrocampista se quedó los 90 minutos en el banquillo. Solo un año después, todo el Anderlecht se preguntaba si de Cat podría jugar tras la rotura de ligamentos que sufrió en abril.
Jugó, aunque su presencia no evitó la derrota; sin él, quizá el partido se habría decidido antes. Su progresión la temporada pasada fue sensacional.
A los diez años pasó de la cantera del KV Mechelen al Anderlecht y, poco después de cumplir dieciséis, debutó con el primer equipo. Su madurez recuerda a la de Kennet Eichhorn, fichado por el Bayer Leverkusen y un año menor que él.
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Nathan de Cat y Kennet Eichhorn son similares
Sin embargo, ambos talentos son similares en muchos aspectos. Se desenvuelven con soltura en posiciones parecidas. Al igual que Eichhorn, la élite europea sigue de cerca a De Cat.
Se da por hecho que cambiará de equipo antes de que se cierre el mercado. De Cat tiene contrato con el Anderlecht hasta 2027, pero el club necesita venderlo para obtener una buena suma y luego reforzar la plantilla. Jeremy Doku, traspasado por 26 millones de euros, es la salida más cara del club hasta ahora; con De Cat esperan repetir esa cifra.
Al igual que Eichhorn, sorprende por su calma, su soberbia técnica y su capacidad para imponerse en cualquier duelo.
Con sus 1,92 metros, impone también en lo físico. Es una mezcla de «holding six» y «box-to-box», capaz de actuar en ambos roles e incluso más adelante en el centro del campo, donde también ha brillado.
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¿Se incorporará Nathan de Cat a la Bundesliga?
De Cat se define como «un jugador tranquilo con buena visión de juego, agresivo en los duelos y entregado en el campo». No le falta confianza: «Nunca me pongo nervioso antes de los partidos, porque conozco mis capacidades», afirmó.
Sabe que no es el único en esta situación y ya se ha reunido con padres y asesores en varios destinos para elegir el siguiente paso. En el Anderlecht esperan poder cederlo una temporada más tras su venta.
En la Bundesliga lo siguen Bayern, Dortmund, Hoffenheim, Stuttgart y Leipzig, mientras que en Inglaterra aparecen Manchester United, Aston Villa, Newcastle, Tottenham, Brighton y Sporting, además de Real Madrid y AC Milan.
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En marzo, Nathan de Cat debutó con la selección nacional de Bélgica
De Cat debutó en marzo con la selección —como el octavo jugador más joven de la historia—, pero no fue convocado para el Mundial. «Creo que podría aportar algo», declaró a Het Nieuwsblad. «Tengo un perfil especial: puedo crear juego y también penetrar».
Sin embargo, la competencia en el centro del campo belga es grande. El seleccionador, Rudi García, confió en el grupo que había clasificado al equipo, aunque con resultados moderados: empates ante Egipto (1-1) e Irán (0-0).
Sin embargo, la pausa de varias semanas, cerrada el lunes con el regreso del entrenador Taravel, quizá le haya venido mejor a De Cat. El año pasado jugó 46 partidos oficiales (tres goles, cinco asistencias), 42 como titular y 25 más de 80 minutos. Una experiencia notable para un chico de 17 años.
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Lágrimas tras el último partido en casa: Lukaku aconseja quedarse
Tras el último partido en casa de la temporada pasada, quedó claro que De Cat dejaría el Anderlecht. En enero había sido el primer jugador del club desde 2019 en ganar el premio a «Joven promesa del año» en la gala de la Bota de Oro. Al terminar el encuentro, el futbolista paseaba en chanclas por el césped del Lotto Park. Con el móvil en la mano, mantenía una videollamada con su novia Sarah Duranville, la hermana menor de Julien, ahora exjugador del Dortmund. Dejó que las lágrimas fluyeran libremente, tras lo cual su madre, Annelies, lo abrazó para consolarlo.
«Personalmente, le aconsejaría a De Cat que se quedara un año más en el Anderlecht», le recomendó recientemente el delantero belga Romelu Lukaku. «Primero domina la liga belga. Sé lo que es fichar por el Chelsea con 18 años: pagan mucho, pero luego te mandan a sentarte en un rincón o a jugar con los juveniles».
Se cree que De Cat dará un paso intermedio antes de saltar a un grande. El BVB, que ya renunció a Eichhorn y busca un perfil similar, podría ser una opción interesante para formar trío con Felix Nmecha y Jobe Bellingham.
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Nathan de Cat: «Es curioso lo rápido que pasa todo»
Hoffenheim, muy interesado en convertir a De Cat en un fichaje récord, le ofrece un entorno tranquilo y la posibilidad de jugar la Europa League. En el VfB se le veía como posible sucesor de Angelo Stiller si este se marchaba.
«A veces sorprende lo rápido que va todo», admitió de Cat hace semanas. «Intento no darle demasiadas vueltas». Ahora la situación es distinta, pues debe elegir entre varios pretendientes. El RSC aún no ha logrado convencerlo para que renueve.
«Solo a posteriori se sabe si ha sido el paso correcto», afirma. Su sueño es vestir algún día la camiseta del FC Barcelona, aunque por ahora no se habla de interés culé. Eso aún puede cambiar.
Nathan de Cat: sus estadísticas con el RSC Anderlecht
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas 53 4 5 11