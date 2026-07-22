Fichajes de la semana: Morgan Rogers al Chelsea, Johan Manzambi al Aston Villa y los movimientos más destacados del mercado de verano

El exdefensa del Chelsea Malang Sarr se ha unido al Neom SC de la Liga Profesional de Arabia Saudí tras dejar el Lens. El francés, que jugó ocho partidos con los Blues entre 2020 y 2024 y 19 con el Lens la temporada pasada, ayudó a este equipo a clasificarse para la Liga de Campeones 2026-27, pero ha optado por buscar un nuevo comienzo en Arabia Saudí.