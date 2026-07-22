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Fichajes de la semana: Morgan Rogers al Chelsea, Johan Manzambi al Aston Villa y los movimientos más destacados del mercado de verano
- AFP
Malang Sarr (del Lens al Neom SC, sin coste)
El exdefensa del Chelsea Malang Sarr se ha unido al Neom SC de la Liga Profesional de Arabia Saudí tras dejar el Lens. El francés, que jugó ocho partidos con los Blues entre 2020 y 2024 y 19 con el Lens la temporada pasada, ayudó a este equipo a clasificarse para la Liga de Campeones 2026-27, pero ha optado por buscar un nuevo comienzo en Arabia Saudí.
- Getty Images Sport
Tynan Thompson (del Tottenham al Manchester United - 8 millones de libras)
El Manchester United ha fichado al extremo del Tottenham Tynan Thompson, de 18 años, por unos 8 millones de libras. Los Spurs incluyeron una cláusula del 20 % en caso de futura venta. Thompson marcó 13 goles y dio seis asistencias en los equipos juveniles durante la temporada 2025-26.
- Getty Images Sport
Marcos Leonardo (del Al-Hilal al Ajax, 17 millones de libras)
El Al-Hilal está cerca de fichar al extremo del West Ham Crysencio Summerville. Para ello, ha autorizado la salida de Marcos Leonardo, quien marcó 27 goles en dos temporadas en Arabia Saudí, y ahora se une al Ajax por unos 17 millones de libras.
- Getty Images Sport
Abdul Fatawu (del Leicester City al Ipswich - 20 millones de libras)
El Ipswich, de regreso a la Premier League, refuerza su ataque con el fichaje del extremo del Leicester City, Abdul Fatawu. El internacional ghanés jugó los cuatro partidos de su selección en el Mundial —incluido el 0-0 contra Inglaterra— y llega a los «Tractor Boys» por 20 millones de libras tras marcar nueve goles en la Championship 2025-26.
- Getty Images Sport
Christ Inao Oulai (del Trabzonspor a la Fiorentina, 25 millones de libras)
La Fiorentina ha reforzado su mediocampo con el fichaje de Christ Inao Oulai, procedente del Trabzonspor, por 25 millones de libras. Oulai, que disputó cuatro partidos con Costa de Marfil en el Mundial 2026, llega a la Serie A tras jugar 25 partidos en la Super Lig turca.
- Getty Images Sport
Francisco Trincao (del Sporting CP al Al-Ahli - 34 millones de libras)
Francisco Trincao, extremo del Sporting CP, ha fichado por el Al-Ahli de la Liga Profesional de Arabia Saudí. El internacional portugués, que jugó un partido como suplente en el Mundial 2026, firmó un contrato de cuatro años y se unirá al delantero inglés Ivan Toney en el club de Yeda.
- Getty Images Sport
Tarik Muharemovic (del Sassuolo al Leeds United, 34 millones de libras)
El Leeds United reemplazó de inmediato a Pascal Struijk, fichado por el Brighton, con el defensa del Sassuolo Tarik Muharemovic. El bosnio jugó tres partidos en el Mundial 2026 —fue expulsado en la derrota 4-1 ante Suiza— y llega al equipo de Daniel Farke por 34 millones de libras, cerca del récord de traspaso del club, pagado por Georginio Rutter.
- Getty
Joao Gomes (del Wolverhampton al Aston Villa, 38 millones de libras)
El descenso de los Wolves a la Championship obligó a vender jugadores, y João Gomes ha sido el último en marcharse. El brasileño, que disputó 130 partidos con los Wolves, fichó por el Aston Villa por 38 millones de libras.
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Johan Manzambi (del Friburgo al Aston Villa, 50 millones de libras)
El Aston Villa ha fichado a Johan Manzambi, del Friburgo, como sustituto de Morgan Rogers. El delantero suizo, de 20 años, iba a firmar por el Newcastle, pero el Villa pagó 50 millones de libras, un récord para el club.
- Getty Images
Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea: 117 millones de libras)
El Chelsea ha batido el récord británico de traspasos al pagar 117 millones de libras por el delantero del Aston Villa Morgan Rogers. El internacional inglés, vinculado también al Manchester United y al Arsenal, ha elegido Stamford Bridge y ha firmado un contrato de seis años con Xabi Alonso.
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