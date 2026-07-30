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Fichajes de la semana: Maxence Lacroix al Chelsea, Christos Tzolis al Arsenal y todos los grandes traspasos cerrados del mercado de verano
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Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cedido)
El Aston Villa sigue muy activo en este mercado de verano y ha incorporado a Alejandro Garnacho a sus filas; el internacional argentino llega cedido por el Chelsea para toda la temporada. Garnacho tuvo muchos problemas durante su primera temporada en Stamford Bridge y marcó solo un gol en la Premier League tras su salida del Manchester United. Por tanto, el técnico del Villa, Unai Emery, tendrá la misión de revitalizar al jugador de 22 años durante los próximos 12 meses.
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Daizen Maeda (del Celtic al Ipswich Town, por 10 millones de libras)
Daizen Maeda confirmó su condición de leyenda moderna del Celtic después de que sus goles impulsaran a los de Glasgow hacia un doblete nacional al final de la pasada temporada, pero ahora ha dejado atrás Parkhead tras completar su fichaje por el Ipswich Town de la Premier League. El internacional japonés Maeda deja el Celtic después de haber marcado 79 goles en 212 partidos con el club, y ahora tendrá la misión de evitar que el Ipswich sufra un descenso de vuelta al Championship a la primera de cambio una vez más.
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Kasper Hogh (del Bodo/Glimt al Celtic, 11 millones de libras)
Sin embargo, el Celtic se movió rápido para reforzar su ataque con la incorporación del delantero Kasper Hogh. El internacional danés fue una de las revelaciones de la pasada edición de la Liga de Campeones, ya que sus goles ayudaron al Bodo/Glimt a lograr victorias sobre el Manchester City, el Atlético de Madrid y el Inter en su camino hacia los octavos de final. Ahora, Hogh lleva su talento a Glasgow y al campeón de Escocia.
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Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, por 19 millones de libras)
Karim Adeyemi nunca terminó de estar a la altura de las expectativas en el Borussia Dortmund tras su irrupción en el Red Bull Salzburg, pero eso no ha disuadido al Barcelona de incorporar al internacional alemán. Rapidísimo y con una capacidad de definición notable, Adeyemi promete añadir una dimensión extra a la delantera de Hansi Flick al reencontrarse con su exseleccionador en Catalunya.
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Matthis Abline (del Nantes al Mónaco, 21,5 millones de libras)
El Mónaco ha demostrado en los últimos años tener buen ojo para el talento ofensivo, después de haber saboreado el éxito con los fichajes de Folarin Balogun y Mika Biereth, y esperará haber vuelto a dar en el clavo con Matthis Abline. El jugador, de 23 años, llega procedente del Nantes tras haber marcado 24 goles en todas las competiciones durante las últimas tres temporadas, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar que su ya exclub sufriera el descenso a la Ligue 2 en 2025-26.
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Santiago Castro (del Bolonia a la Roma, 30 millones de libras)
La Roma cerró su primer fichaje del verano mientras se prepara para regresar a la Liga de Campeones al incorporar al delantero argentino Santiago Castro, procedente del Bolonia. El jugador, de 21 años, llega a la capital italiana tras haber sumado 33 goles y asistencias en sus dos temporadas y media en la Serie A, y llevará el dorsal 9 con el conjunto romanista después de que Artem Dovbyk se marchara en la dirección opuesta.
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Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, por 34 millones de libras)
A pesar de su éxito en la Premier League, el Arsenal no quiere dormirse en los laureles y ha realizado su primer fichaje millonario del verano con la incorporación del delantero del Club Brugge Christos Tzolis. El internacional griego llega al norte de Londres después de una última campaña espectacular en Bélgica, en la que marcó 22 goles y dio 29 asistencias, y ahora Tzolis tendrá la misión de cubrir el hueco que ha dejado en la plantilla del Arsenal la salida de Leandro Trossard al Besiktas.
- AFP
Kang-in Lee (del Paris Saint-Germain al Atlético de Madrid, por 34 millones de libras)
El Atlético de Madrid se despidió de la leyenda del club Antoine Griezmann al final de la pasada temporada, y los rojiblancos ya han dado un paso para reemplazar al mediapunta con la llegada de Kang-in Lee procedente del Paris Saint-Germain. El surcoreano pasó tres temporadas en el Parc des Princes, donde acumuló muchos títulos, pero estuvo relegado en gran parte a apariciones esporádicas saliendo desde el banquillo. El Atleti, sin embargo, cree claramente en su talento y ha devuelto a Lee a La Liga, donde anteriormente llamó la atención tanto en el Valencia como en el Mallorca.
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Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, por 52 millones de libras)
No es el fichaje veraniego del Chelsea que más titulares acapara, pero Maxence Lacroix podría acabar siendo uno de los más importantes. El Chelsea ha tenido problemas para consolidar una pareja habitual en el centro de su defensa, pero la incorporación del internacional francés Lacroix, que ya ha demostrado su nivel en la Premier League tras dos exitosas temporadas en el Crystal Palace, debería aportar algo de consistencia a la zaga de Xabi Alonso en el oeste de Londres.
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Crysencio Summerville (West Ham al Al-Hilal - 55 millones de libras)
Los clubes de la Saudi Pro League todavía tienen mucho dinero por gastar, y el Al-Hilal ha tirado de sus reservas para asegurarse el fichaje de Crysencio Summerville por delante de la Roma. Summerville fue uno de los jugadores más destacados del West Ham la temporada pasada, pese a su descenso de la Premier League, y también impresionó con Países Bajos en el Mundial. El extremo de 24 años debería, por tanto, triunfar en Oriente Medio.
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