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Fichajes de la semana: Jeremy Jacquet al Liverpool, Robert Lewandowski al Chicago Fire y los movimientos más destacados del mercado de verano
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Martin Dubravka (del Burnley al Tottenham, traspaso gratuito)
El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha fichado al portero Martin Dubravka, del recién descendido Burnley, para que sea el suplente de Antonin Kinsky. Dubravka fue titular en 35 partidos de la Premier League 2025-26.
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Robert Lewandowski (del Barcelona al Chicago Fire - libre)
El Chicago Fire ha fichado al exdelantero del Barcelona Robert Lewandowski como agente libre. El legendario exdelantero del Bayern de Múnich se convierte en la última gran estrella en llegar a la MLS y debería debutar contra los Vancouver Whitecaps el 16 de julio, donde probablemente se enfrentará a su antiguo compañero Thomas Müller.
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Benjamin Cremaschi (del Inter Miami al Parma, 3 millones de libras)
El Parma ha ejercido su opción de compra de 3 millones de libras para fichar a Benjamin Cremaschi, procedente del Inter Miami, tras haber pasado el centrocampista de 21 años la última temporada cedido en la Serie A. Pese a no entrar en la lista de 26 de Mauricio Pochettino para el Mundial, se le augura un futuro prometedor con la selección de Estados Unidos y aspira a tener más protagonismo la próxima temporada en la Serie A, tras jugar solo ocho partidos en la 2025-26, lastrado por las lesiones.
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Michael Cuisance (del Hertha BSC al RC Lens, 4 millones de libras)
El RC Lens ha fichado al excentrocampista del Bayern de Múnich Michael Cuisance por unos 4 millones de libras, procedente del Hertha BSC. Cuisance, que marcó seis goles en 25 partidos en la segunda división alemana la temporada pasada, sustituirá a Adrien Thomasson, quien dejó el Lens para incorporarse al Rennes.
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Alejo Veliz (del Tottenham al Bahía - 7,5 millones de libras)
El Tottenham anunció el 26 de junio la venta definitiva del delantero argentino Alejo Veliz al Bahía brasileño por 7,5 millones de libras. A pesar de haber marcado en la Premier League 2023-24, Veliz no convenció y pasó los dos últimos años cedido a Sevilla, Espanyol y Rosario Central.
- AFP
Ansu Fati (del Barcelona al Mónaco, 9 millones de libras)
Ansu Fati deja el Barcelona tras ejercer el Mónaco una opción de compra de 9 millones de libras. El jugador, de 23 años, llegó al Camp Nou con grandes expectativas —incluso heredó el mítico dorsal 10 de Lionel Messi—, pero no cumplió las expectativas. Tras ser cedido a Brighton y Mónaco, ahora firma un contrato de cuatro años en el Stade Louis II.
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Alejandro Grimaldo (del Bayer Leverkusen al Atlético de Madrid, 19 millones de libras)
El internacional español Alejandro Grimaldo se unirá al Atlético de Madrid tras dejar el Bayer Leverkusen, donde jugó tres años y superó los 100 partidos. Según «Kicker», el Atlético pagará 19 millones de libras, con posibles extras, por el lateral, que solo tenía un año de contrato.
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Pascal Struijk (del Leeds United al Brighton - 20 millones de libras)
El Brighton ha fichado al defensa central del Leeds United, Pascal Struijk, de 26 años, por unos 20 millones de libras y un contrato de cinco años. Llega para sustituir a Jan Paul van Hecke, traspasado al Tottenham el 18 de junio por 52 millones. El técnico Fabian Hurzeler destacó que el exdefensa del Ajax, de 26 años, aún «tiene por delante sus mejores años» y ya se le espera en el once inicial para la temporada 2026-27.
- AFP
Mathys Detourbet (del Troyes al Manchester City, 21,5 millones de libras)
El Manchester City ha fichado a Mathys Detourbet, extremo del Troyes, por unos 21,5 millones de libras. Sin embargo, no se espera que compita por un lugar en el primer equipo, pues lo más probable es que sea cedido, posiblemente al Mónaco de la Ligue 1, con una opción de compra.
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Piero Hincapie (del Bayer Leverkusen al Arsenal, 34,5 millones de libras)
El Arsenal ha confirmado que ha ejercido la opción de compra de Piero Hincapié, fichándolo de forma definitiva tras su cesión la temporada pasada. El internacional ecuatoriano disputó 39 partidos con los Gunners, incluida la final de la Liga de Campeones perdida ante el PSG, y el club londinense ha pagado unos 34,5 millones de libras por el lateral.
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Nico Paz (del Real Madrid al Como, 52 millones de libras)
Nico Paz regresa al Como tras un acuerdo de 52 millones de libras con el Real Madrid. El centrocampista argentino, de 21 años y actualmente en el Mundial con Lionel Scaloni, anotó 12 goles en la Serie A 2025-26. Ahora jugará la Liga de Campeones con el equipo de Cesc Fábregas, aunque el Madrid se reserva la opción de ficharlo de nuevo en el futuro.
- AFP
Jeremy Jacquet (del Rennes al Liverpool - 60 millones de libras)
El Liverpool anunció en febrero de 2026 el fichaje de Jeremy Jacquet, procedente del Rennes, superando al Chelsea. Ahora, tras quedarse en el Rennes la temporada 2025-26, Jacquet se ha unido al equipo de Merseyside para la pretemporada a las órdenes de Andoni Iraola.
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Goncalo Ramos (del PSG al AC Milan, 60 millones de libras)
Aunque en el Mundial vive a la sombra de Cristiano Ronaldo, el AC Milan ha pagado 60 millones de libras por Gonçalo Ramos, un récord para el club. En París, como en la selección, ha sido suplente, pero ahora será el nueve titular de Rubén Amorim y afronta con ilusión una nueva etapa tras ganar dos Champions en Francia.