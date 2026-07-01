Fichajes de la semana: Jeremy Jacquet al Liverpool, Robert Lewandowski al Chicago Fire y los movimientos más destacados del mercado de verano

El Parma ha ejercido su opción de compra de 3 millones de libras para fichar a Benjamin Cremaschi, procedente del Inter Miami, tras haber pasado el centrocampista de 21 años la última temporada cedido en la Serie A. Pese a no entrar en la lista de 26 de Mauricio Pochettino para el Mundial, se le augura un futuro prometedor con la selección de Estados Unidos y aspira a tener más protagonismo la próxima temporada en la Serie A, tras jugar solo ocho partidos en la 2025-26, lastrado por las lesiones.