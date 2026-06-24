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Fichajes de la semana: Ibrahima Konaté al Real Madrid, Víctor Muñoz al Liverpool y los mayores movimientos del mercado veraniego
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Thiago Silva (del Oporto al Fluminense, libre)
¡Thiago Silva aún no ha dicho su última palabra! El excentral del AC Milan y del Chelsea, de 41 años, ha regresado al Fluminense tras quedar libre del Oporto. Silva solo jugó ocho partidos la temporada pasada y ha firmado hasta 2026, en lo que podrían ser los últimos meses de su carrera.
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Ibrahima Konaté (del Liverpool al Real Madrid, gratis)
José Mourinho refuerza la experiencia en la Premier League de su plantilla del Real Madrid para la temporada 2026-27 con el fichaje gratuito del excentral del Liverpool Ibrahima Konaté. El francés, pieza clave del equipo de Arne Slot campeón en 2024-25, llega sin coste de traspaso y supone una excelente inversión.
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Vedat Muriqi (del Mallorca al Fenerbahçe, 13 millones de libras)
El veterano delantero Vedat Muriqi brilló en la temporada 2025-26 de La Liga al marcar 23 goles con el Mallorca, acabando segundo en la lista de máximos goleadores, solo por detrás de Kylian Mbappé. A sus 32 años, el Fenerbahce no dudó en ficharlo por 13 millones de libras y le ofreció un contrato de tres años.
- AFP
Afonso Moreira (del Lyon al Bayer Leverkusen, 27,5 millones de libras)
El internacional sub-21 de Portugal Afonso Moreira se ha incorporado al Bayer Leverkusen de la Bundesliga tras firmar un contrato hasta 2031. El extremo disputó 27 partidos con el Lyon en la temporada 2025-26 y marcó cuatro goles. El director deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, ha declarado que «su velocidad y su estilo de juego intenso encajan a la perfección con nuestro equipo».
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Víctor Muñoz (del Osasuna al Liverpool - 34 millones de libras)
El Liverpool ha fichado al extremo del Osasuna Víctor Muñoz, de 22 años, tras pagar su cláusula de 34 millones de libras, adelantándose al Newcastle. Es la primera gran incorporación de Andoni Iraola desde su llegada del Bournemouth. Muñoz, extremo izquierdo, se encuentra con la selección española en el Mundial.
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Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)
El Tottenham ha reforzado su defensa con el fichaje del central del Brighton Jan Paul van Hecke. El internacional neerlandés, titular junto a su nuevo compañero Micky van de Ven en el Mundial, se ha consolidado como uno de los mejores centrales de la Premier League y ayudó al Brighton a clasificarse para la UEFA Conference League tras terminar octavo la temporada pasada.