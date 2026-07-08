Fichajes de la semana: Elliot Anderson al Manchester City, Sandro Tonali al Tottenham y los principales movimientos del mercado de verano

El Sunderland ha confirmado que el centrocampista Eliezer Mayenda ha fichado por el Rennes de la Ligue 1. El mediocampista, de 21 años, fue clave en el ascenso de los Black Cats en 2024-25, al anotar en la semifinal y la final del playoff. Sin embargo, su protagonismo disminuyó esta temporada, lo que facilitó su traspaso al club francés por unos 22 millones de libras.