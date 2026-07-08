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Fichajes de la semana: Elliot Anderson al Manchester City, Sandro Tonali al Tottenham y los principales movimientos del mercado de verano
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Nathan Ake (del Manchester City al Fenerbahçe, 7 millones de libras)
Nathan Ake dejó el Manchester City el 4 de julio tras seis años llenos de títulos. El holandés fichó por el Fenerbaçe, que pagará 7 millones de libras, más 1,5 millones en variables, al exdefensa del Bournemouth, quien firmó por tres años.
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Jaidon Anthony (del Burnley al Brentford, 15 millones de libras)
El Brentford ha fichado al delantero Jaidon Anthony por 15 millones de libras, aprovechando el descenso del Burnley a la Championship. Anthony marcó nueve goles y dio cuatro asistencias la temporada pasada en todas las competiciones, y fue uno de los pocos jugadores clave del Burnley en la Premier League, pese a que el equipo acabó descendiendo.
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Hayden Hackney (del Middlesbrough al Everton, 16 millones de libras)
El Everton ha fichado al centrocampista del Middlesbrough, Hayden Hackney, por quien también mostraba interés el Manchester United. Hackney trabajó con Michael Carrick en el club de la Championship, pero ha optado por los Toffees, que han pagado 16 millones de libras por el jugador de 24 años.
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Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 17 millones de libras)
Denzel Dumfries competirá con Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid tras su fichaje oficial el 5 de julio. El lateral holandés, con cinco años exitosos en la Serie A y cerca de ganar la Liga de Campeones en dos ocasiones, llega por solo 17 millones de libras, un golpe maestro para el club.
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Eliezer Mayenda (del Sunderland al Rennes, 22 millones de libras)
El Sunderland ha confirmado que el centrocampista Eliezer Mayenda ha fichado por el Rennes de la Ligue 1. El mediocampista, de 21 años, fue clave en el ascenso de los Black Cats en 2024-25, al anotar en la semifinal y la final del playoff. Sin embargo, su protagonismo disminuyó esta temporada, lo que facilitó su traspaso al club francés por unos 22 millones de libras.
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Ismael Saibari (del PSV al Bayern - 42 millones de libras)
Ismael Saibari, estrella del Mundial, ha marcado tres goles en Norteamérica y ha ayudado a Marruecos a alcanzar los octavos de final. El Bayern de Múnich, ansioso por cerrar el fichaje antes del final del torneo, pagará unos 42 millones de libras por el delantero, que la temporada pasada anotó 19 goles con el PSV.
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Bazoumana Touré (del Hoffenheim al Newcastle - 43 millones de libras)
El Newcastle United ha fichado a Bazoumana Touré, procedente del Hoffenheim, por unos 43 millones de libras para sustituir a Anthony Gordon. El extremo izquierdo, que jugó tres partidos en el Mundial antes de la eliminación de Costa de Marfil a manos de Noruega, se había unido al equipo de la Bundesliga en febrero de 2025 y se marcha tras marcar cinco goles en 45 partidos.
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Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)
Xabi Alonso, nuevo entrenador del Chelsea, ha fichado a Marco Palestra por 47 millones de libras procedente del Atalanta. El lateral italiano, elegido Mejor Defensor de la Serie A tras brillar cedido en el Cagliari, competirá por el lateral derecho mientras se rumorea la salida de Malo Gusto.
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Nathaniel Brown (del Frankfurt al Bayern - 47 millones de libras)
El Bayern de Múnich ha fichado a Nathaniel Brown, lateral izquierdo titular de Alemania en el Mundial, procedente del Fráncfort por 47 millones de libras. Brown competirá con Alphonso Davies por un puesto en el once y ha firmado un contrato de cinco años, hasta 2031.
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Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham - 85 millones de libras)
El Tottenham ha fichado al centrocampista portugués Mateus Fernandes, del West Ham, por 85 millones de libras.
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Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)
Sandro Tonali era uno de los jugadores más codiciados del mercado. Se le vinculó con Manchester United y Manchester City, pero los Spurs batieron su récord de fichaje por segunda vez en una semana y pagaron 100 millones de libras. El centrocampista deja el Newcastle tras tres años en Tyneside, donde jugó más de cien partidos y ganó la Copa de la Liga en 2025.
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Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City: 116 millones de libras)
El Manchester City cerró a principios de julio la llegada de Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest por 116 millones de libras. El internacional inglés, también seguido por el Manchester United, superó el reconocimiento médico durante su concentración con la selección en el Mundial y deja el City Ground tras jugar 92 partidos con el Forest.
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