GOAL
Traducido por
Fichajes de la semana: Bernardo Silva y Marc Cucurella al Real Madrid, Jeremie Boga a la Juventus y los mayores movimientos del mercado veraniego
- Getty Images Sport
Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)
José Mourinho no tardó en remodelar su plantilla tras llegar al Real Madrid y fichó a su compatriota Bernardo Silva como segundo refuerzo del verano. El centrocampista, liberado por el Manchester City tras ganar seis Premier Leagues, una Liga de Campeones y otros títulos con Pep Guardiola, llega a España con un contrato de dos años para ayudar al Madrid a recuperar la Liga ante el Barcelona.
Jeremie Boga (del Niza a la Juventus, 4 millones de libras)
La Juventus confirmó el 15 de junio que había activado la opción de compra para fichar a Jeremie Boga, procedente del Niza. El exextremo del Chelsea llegó cedido en la segunda mitad de la temporada 2025-26 y marcó cuatro goles en 15 partidos de liga. Ahora ficha de forma definitiva por algo más de 4 millones de libras.
- Getty Images Sport
Nicolo Zaniolo (del Galatasaray al Udinese, 4 millones de libras)
Nicolo Zaniolo, excentrocampista del Aston Villa, se ha incorporado de forma definitiva al Udinese tras ser titular habitual en el primer equipo durante la temporada 2025-26. Tras su cesión del Galatasaray, el Udinese ha ejercido una cláusula de unos 4 millones de libras para ficharlo. Zaniolo, que marcó cinco goles y dio cinco asistencias la pasada campaña, ha firmado hasta 2029.
Jahmai Simpson-Pusey (del Manchester City al FC Colonia, 4 millones de libras)
Jahmai Simpson-Pusey, quien no logró consolidarse en el Manchester City tras debutar en 2024 con Pep Guardiola, pasó seis meses en el Celtic antes de fichar por el FC Colonia en la segunda mitad de la temporada 2025-26. Su breve paso convenció al club de activar la cláusula de compra, fijada en unos 4 millones de libras, y el jugador firmó contrato hasta 2030.
- Getty Images Sport
Keisuke Goto (del Anderlecht al SC Freiburg, 8,5 millones de libras)
El SC Freiburg, finalista de la Europa League, ha fichado al delantero japonés Keisuke Goto. Goto, de 21 años, marcó 13 goles en 31 partidos la temporada pasada con el RSCA Futures de la segunda división belga, lo que convenció al Friburgo de ficharlo. El directivo Jochen Saier lo definió como «intrépido».
Costinha (del Olympiacos al Brighton, 11 millones de libras)
El Brighton se adelantó en el mercado de fichajes de verano y fichó al lateral portugués Costinha, procedente del Olympiacos, por unos 11 millones de libras. El jugador, de 26 años, que ha disputado partidos de la Liga de Campeones y de la Liga Europa con el club griego, aportará competencia en el lateral derecho, puesto que el veterano holandés Joel Veltman dejará el club al terminar su contrato a finales de mes.
- Getty Images Sport
Florentino (del Benfica al Burnley, 21 millones de libras)
El Burnley ha convertido a Florentino en su segundo fichaje más caro al pagar 21 millones de libras al Benfica por el centrocampista portugués. A pesar de descender con los Clarets la temporada pasada, el centrocampista de 26 años, con experiencia en la Liga de Campeones, jugó 33 partidos y ahora será clave en el regreso a la Premier League.
Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 52 millones de libras)
José Mourinho ha fichado al lateral español Marc Cucurella del Chelsea por 52 millones de libras. La ausencia de los Blues en la Liga de Campeones 2026-27 facilitó la operación, aunque la decisión de Cucurella, exjugador del Barcelona, ha generado polémica.