Fichajes de la semana: Bernardo Silva y Marc Cucurella al Real Madrid, Jeremie Boga a la Juventus y los mayores movimientos del mercado veraniego

El Brighton se adelantó en el mercado de fichajes de verano y fichó al lateral portugués Costinha, procedente del Olympiacos, por unos 11 millones de libras. El jugador, de 26 años, que ha disputado partidos de la Liga de Campeones y de la Liga Europa con el club griego, aportará competencia en el lateral derecho, puesto que el veterano holandés Joel Veltman dejará el club al terminar su contrato a finales de mes.