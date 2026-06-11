El Barcelona confirmó el primer gran fichaje del verano, incluso antes de que se abriera el mercado, al anunciar a finales de mayo un acuerdo de 70 millones de libras por el extremo del Newcastle Anthony Gordon. El delantero inglés competirá por un puesto en el once con Lamine Yamal, Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres, y aún existe la posibilidad de que se reúna con su compañero en la selección inglesa, Marcus Rashford, en el campeón de la Liga.