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Fichajes de la semana: Anthony Gordon al Barcelona, Andrew Robertson al Tottenham y los movimientos más destacados del mercado de verano
- Getty Images Sport
Andrew Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)
Andy Robertson apenas jugó en la segunda temporada de Arne Slot en Liverpool y pasó mucho tiempo en el banquillo. Al no renovarle el contrato tras la campaña 2025-26, el club le abrió la puerta de salida tras casi 400 partidos. Sin embargo, el capitán de Escocia no tardó en encontrar nuevo equipo: el Tottenham aprovechó la oportunidad de incorporar al experimentado defensa.
Marcos Senesi (del Bournemouth al Tottenham, gratis)
El fichaje de Marcos Senesi por el Tottenham, esperado desde hace meses, se concretó tras el repunte de los Spurs que les mantuvo en la Premier League. El central argentino, uno de los más regulares de las últimas temporadas en Inglaterra, reforzará la débil defensa londinense.
- AFP
Kieran Trippier (del Newcastle al Wolverhampton, libre)
El Wolves quiere armar un equipo que regrese enseguida a la Premier tras descender. Fichar gratis al exinternacional inglés Kieran Trippier parece un acierto. El exlateral del Newcastle aporta mucha experiencia y debería entrar sin problemas en el once.
Daniel Peretz (del Bayern de Múnich al Southampton, 6 millones de libras)
El Southampton, de la Championship, confirmó el 5 de junio el fichaje del portero del Bayern Múnich Daniel Peretz. Con Manuel Neuer como titular indiscutible en Baviera, el guardameta israelí optó por fichar de forma definitiva por los Saints tras su buena cesión en la costa sur durante la temporada 2025-26.
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Kennet Eichhorn (del Hertha de Berlín al Bayer de Leverkusen, 8 millones de libras)
A pesar del interés del Liverpool, el Bayer Leverkusen fichó al joven Kennet Eichhorn. El Bayern de Múnich también lo seguía, así que el Leverkusen logró un gran golpe al ficharlo. Eichhorn firmó hasta 2031 y luchará por un puesto en el primer equipo desde la temporada 2026-27.
Patrick Wimmer (del Wolfsburgo al Hoffenheim, 8,5 millones de libras)
El Hoffenheim fichó a Patrick Wimmer, quien participará en el Mundial, de otro equipo de la Bundesliga. Allí se reencontrará con su exentrenador en el Austria de Viena, Christian Ilzer. El club actuó con anticipación, antes del inicio del torneo el 11 de junio, pues el valor del mediocampista ofensivo podría subir si aporta algo relevante con la selección austriaca.
- Getty Images Sport
Issa Doumbia (del Venezia al Sporting CP, 17 millones de libras)
El Sporting CP, subcampeón de Portugal, fichó al centrocampista Issa Doumbia, de 22 años, procedente del Venezia, campeón de la Serie B. El jugador, comparado con Paul Pogba, admitió que jugar la Liga de Campeones es un «sueño». El Sporting ha incluido una cláusula de rescisión de 80 millones de euros en su contrato, por si los grandes clubes europeos se fijaran en su talento y decidieran ficharlo en el futuro.
Ewen Jaouen (del Reims al Newcastle, 18 millones de libras)
El Newcastle fichó a Ewen Jaouen el 10 de junio para reforzar su portería. Con el regreso de Aaron Ramsdale al Southampton, Eddie Howe ha fichado al joven de 20 años para competir con Nick Pope por la titularidad. Aunque cuenta con poca experiencia en la élite, Jaouen mostró solidez en el Reims, que terminó sexto en la Ligue 2 2025-26.
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Zadok Yohanna (del AIK Estocolmo al Brighton, 25,5 millones de libras)
El departamento de ojeadores del Brighton ha vuelto a dar en el clavo: los Seagulls se han impuesto a otros clubes de la Premier League para fichar al extremo nigeriano Zadok Yohanna. El joven de 18 años admitió que el historial del equipo de Fabian Hurzeler en el desarrollo de talentos jóvenes le convenció para dar el salto a la costa sur, y será interesante ver cómo le va en la máxima categoría del fútbol inglés.
Rasmus Hojlund (del Manchester United al Nápoles, 38 millones de libras)
Rasmus Hojlund, fuera de los planes del Manchester United, fue cedido al Nápoles en la temporada 2025-26. Marcó 16 goles, ayudó al equipo a terminar cuarto y a clasificar a la Liga de Campeones, lo que activó una cláusula de compra obligatoria de 38 millones de libras.
- AFP
Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 70 millones de libras)
El Barcelona confirmó el primer gran fichaje del verano, incluso antes de que se abriera el mercado, al anunciar a finales de mayo un acuerdo de 70 millones de libras por el extremo del Newcastle Anthony Gordon. El delantero inglés competirá por un puesto en el once con Lamine Yamal, Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres, y aún existe la posibilidad de que se reúna con su compañero en la selección inglesa, Marcus Rashford, en el campeón de la Liga.