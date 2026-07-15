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Fichajes de la semana: Andrey Santos y Youri Tielemans al Manchester United, Mason Greenwood al Fenerbahçe y los principales movimientos del mercado de verano

Fichajes
FEATURES
Premier League
Primera División
Serie A
Ligue 1
Bundesliga
Major League Soccer
M. Greenwood
A. Santos
Y. Tielemans

El mercado de fichajes ya está abierto en las principales ligas europeas. GOAL, junto a eToro, te trae los fichajes más importantes cerrados. ¿Quién se llevará a Ayyoub Bouaddi? ¿Podría Michael Olise acabar en el Real Madrid? ¡Sigue aquí los fichajes más importantes todo el verano!

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Callum Wilson (del West Ham al Brentford, libre)

    Callum Wilson seguirá en la Premier League tras fichar por el Brentford, después de que el West Ham descendiera. Wilson, quien solía ser un suplente de impacto con los Hammers, probablemente desempeñará un papel similar como suplente de Igor Thiago y ha firmado un contrato de 12 meses con los Bees.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    Oscar Mingueza (del Celta de Vigo al Crystal Palace, traspaso gratuito)

    El exdefensa del Barcelona Óscar Mingueza, de 27 años y cuatro veces internacional, llega al Crystal Palace como agente libre. Es el primer fichaje del nuevo entrenador, Pierre Sage, y lo considera un «honor».

  • Leeds United v Villarreal CF - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Illan Meslier (del Leeds al Arsenal, traspaso gratuito)

    En uno de los fichajes más sorprendentes del mercado de verano, el Arsenal ha reforzado su plantilla de porteros con el fichaje de Illan Meslier, que llega libre de contrato. El francés será la tercera o cuarta opción en el Emirates Stadium y, aunque no ha disputado ningún partido oficial desde marzo de 2025, agradecerá la oportunidad de incorporarse a los Gunners y trabajar con jugadores de la talla de David Raya y Kepa Arrizabalaga.

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  • Fulham v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Harry Wilson (del Fulham al Leeds, libre)

    El Leeds ha fichado a Harry Wilson, uno de los mejores delanteros de la Premier la temporada pasada. El galés, libre tras dejar el Fulham, escogió a los de Daniel Farke por su gran determinación.

  • Leicester City v Preston North End - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Jeremy Monga (del Leicester al Manchester City - 10 millones de libras)

    El Manchester City ha fichado al joven delantero Jeremy Monga, de 17 años, procedente del Leicester de la League One. Monga, el tercer jugador más joven en debutar en la Premier, firmó un contrato de cinco años con el equipo de Enzo Maresca tras ser seguido también por el campeón Arsenal.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Leandro Trossard (del Arsenal al Besiktas, 17 millones de libras)

    Leandro Trossard, campeón de la Premier League, ha dejado el Arsenal y fichado por el Besiktas turco. El belga jugó 174 partidos con los Gunners y marcó 36 goles. Su salida sugiere que Mikel Arteta busca un extremo izquierdo, posiblemente Bradley Barcola, para reemplazarlo.

  • FBL-EUR-C1-AJAX-OLYMPIAKOSAFP

    Sean Steur (del Ajax al Newcastle - 23 millones de libras)

    El Newcastle ha fichado a Sean Steur, joven talento del Ajax, por hasta 23 millones de libras, para reforzar su plantilla tras varias bajas destacadas. Steur, internacional sub-19 de Países Bajos, se consolidó como titular en el Ajax en la segunda mitad de la temporada 2025-26, y Eddie Howe ha acogido con satisfacción la llegada de una «gran promesa».

  • Elche CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Álvaro Rodríguez (del Elche al Bournemouth, 25 millones de libras)

    El Bournemouth ha reforzado su ataque con el fichaje del delantero del Elche Álvaro Rodríguez por algo más de 25 millones de libras. El exdelantero del Real Madrid marcó siete goles y dio cinco asistencias en La Liga la temporada pasada y ha insistido en que siempre ha sido su «sueño» jugar en la Premier League.

  • Hellas Verona FC v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    Mario Gila (del Lazio al AC Milan - 25 millones de libras)

    El nuevo entrenador del AC Milan, Rubén Amorim, ha cerrado su segundo fichaje del verano: Mario Gila, procedente de la Lazio, firma hasta 2031 y asegura que puede «lograr grandes cosas» con el equipo, aspirante al título de la Serie A.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-RENNESAFP

    Mason Greenwood (del Marsella al Fenerbahçe, 33 millones de libras)

    El Fenerbahçe ha anunciado el fichaje de Mason Greenwood, procedente del Marsella, por unos 33 millones de libras, pagaderos en tres plazos. El exdelantero del Manchester United, de 24 años, ha firmado cuatro años y habría rechazado ofertas del Atlético de Madrid y la Roma.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-SPORTINGAFP

    Morten Hjulmand (del Sporting de Lisboa al Atlético de Madrid, 34 millones de libras)

    Diego Simeone ha reforzado el mediocampo del Atlético de Madrid con el fichaje de Morten Hjulmand, procedente del Sporting de Lisboa, por unos 34 millones de libras. El centrocampista danés de 27 años, con 27 internacionalidades, ha firmado un contrato de cinco años y deja el club portugués tras ganar dos ligas.

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    El Manchester United ha pagado 35 millones de libras por Youri Tielemans, centrocampista del Aston Villa. El belga refuerza a los «Red Devils» para su regreso a la Liga de Campeones en 2026-27.

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United - 50 millones de libras)

    El Manchester United iba a fichar este verano al brasileño Ederson del Atalanta, pero finalmente se decantó por su compatriota Andrey Santos tras retirarse de la negociación por el mediocentro. El centrocampista del Chelsea, sin minutos en Stamford Bridge, agradecerá la oportunidad de empezar de cero, ya que el United ha pagado unos 50 millones de libras por él.

  • Bayer 04 Leverkusen v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    Luka Vuskovic (del Tottenham al Brighton, 50 millones de libras)

    Tras vender a Jan Paul van Hecke al Tottenham por 52 millones de libras, el Brighton acordó fichar a Luka Vuskovic por 50 millones, un récord para un jugador que aún no ha debutado con el primer equipo spurs, pero que brilló cedido en el Hamburgo la pasada Bundesliga.