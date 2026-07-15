Fichajes de la semana: Andrey Santos y Youri Tielemans al Manchester United, Mason Greenwood al Fenerbahçe y los principales movimientos del mercado de verano

En uno de los fichajes más sorprendentes del mercado de verano, el Arsenal ha reforzado su plantilla de porteros con el fichaje de Illan Meslier, que llega libre de contrato. El francés será la tercera o cuarta opción en el Emirates Stadium y, aunque no ha disputado ningún partido oficial desde marzo de 2025, agradecerá la oportunidad de incorporarse a los Gunners y trabajar con jugadores de la talla de David Raya y Kepa Arrizabalaga.