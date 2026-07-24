Fichajes de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Sebastian Berhalter y las estrellas del Mundial que podrían cambiar de equipo este verano

El mercado de fichajes nunca se detiene, aunque se ralentiza durante el Mundial. Durante unas semanas el foco está en el fútbol, no en los rumores; pero, una vez acaban los partidos, estos vuelven con fuerza.

Como siempre, varios jugadores de la selección masculina de Estados Unidos, especialmente los que brillaron este verano, están en la mira.

La MLS ya volvió y, en poco tiempo, los campeonatos europeos harán lo mismo. Entonces podrían aparecer nuevos estadounidenses en el extranjero o viejos conocidos en otros destinos, tras su paso por el Mundial.

¿Quién podría cambiar de equipo y quién ya lo hizo este verano? GOAL analiza el futuro de los veteranos del Mundial de la selección masculina de EE. UU.