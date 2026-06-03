¡Fichaje sorpresa y golpe maestro sin coste de traspaso! El Real Madrid está a punto de dar un doble golpe espectacular

La temporada pasada Dumfries estuvo de baja entre noviembre y marzo por una operación de tobillo. Aun así, dio una asistencia en la final de Copa contra el Lazio, que el Inter ganó 2-0. Con ello, los nerazzurri cerraron la era Dest con un nuevo doblete.
Para sustituirlo, el club negocia el fichaje de Marco Palestra, cedido por el Atalanta al Cagliari, y cuya incorporación rondaría los 50 millones de euros.
En el Real Madrid, Dumfries peleará por el lateral derecho con Trent Alexander-Arnold, quien llegó gratis del Liverpool FC el pasado verano y, a sus 27 años, apenas convenció en su debut por dos largas lesiones musculares. Para colmo, Tuchel no lo incluyó en la lista de Inglaterra para el Mundial.