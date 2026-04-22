¿Fichaje sensacional por el Real Madrid? Sebastian Hoeneß, del VfB Stuttgart, responde a los rumores

El entrenador del vigente campeón no podrá contar con el defensa central Finn Jeltsch, de 19 años, para el partido contra el Sport-Club debido a una lesión abdominal sufrida el fin de semana ante el Bayern (2-4). Hoeneß lo confirmó el miércoles: «En unos días le harán pruebas y entonces quizá podamos precisar cuánto tiempo estará de baja».

Pese a ello, Hoeneß mantiene la ilusión por el duelo con el Sport-Club: «Todos estamos muy motivados». Tras ganar la copa el año pasado, el club «le ha cogido el gusto. Ganar títulos es lo máximo. Estar en Berlín fue fantástico», recordó Hoeneß sobre la final contra el Arminia Bielefeld (4-2) del año pasado. «Levantar la copa fue magnífico. Queremos volver a vivirlo».

Sin embargo, advierte que el Friburgo llega «con el pecho hinchado»: los de Friburgo alcanzaron las semifinales de la Europa League y aún pueden lograr dos títulos. «Han evolucionado bien y están haciendo una gran temporada, pero mañana iremos a ganarles», sentenció.