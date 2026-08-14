El Dortmund se ha retirado de forma dramática de la carrera por fichar a la prometedora perla del Koln El Mala. Según BILD, la decisión llega después de que el conjunto de la Bundesliga viera rechazada por sus rivales nacionales una enorme oferta de traspaso superior a los 50 millones de euros.

La propuesta final fue presentada al director deportivo del Koln, Thomas Kessler, por los ejecutivos del Dortmund Lars Ricken y Ole Book en los últimos días. Sin embargo, los clubes no lograron alcanzar un acuerdo total, lo que llevó al Dortmund a levantarse por completo de la mesa de negociaciones. Este importante giro pone fin a uno de los culebrones de traspasos más destacados del verano. Ahora, todo apunta a que el jugador seguirá en su actual club la próxima temporada.