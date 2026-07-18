¡Fichaje estrella en el norte de Londres! El Arsenal acuerda fichar a Elijah Upson, joya del Tottenham, como agente libre

El Arsenal fichará al defensa del Tottenham Upson, de 18 años, como agente libre tras rechazar renovar con los Spurs, según Fabrizio Romano. Se unirá al proyecto de Mikel Arteta con un contrato a largo plazo, pendiente de anuncio oficial.

Es el último fichaje del Arsenal en un verano movido: ya llegaron el portero Illan Meslier y Christos Tzolis, mientras que Leandro Trossard fichó por el Besiktas.







