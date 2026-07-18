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¡Fichaje estrella en el norte de Londres! El Arsenal acuerda fichar a Elijah Upson, joya del Tottenham, como agente libre
El Arsenal ficha a un defensa de los Spurs muy bien valorado
El Arsenal fichará al defensa del Tottenham Upson, de 18 años, como agente libre tras rechazar renovar con los Spurs, según Fabrizio Romano. Se unirá al proyecto de Mikel Arteta con un contrato a largo plazo, pendiente de anuncio oficial.
Es el último fichaje del Arsenal en un verano movido: ya llegaron el portero Illan Meslier y Christos Tzolis, mientras que Leandro Trossard fichó por el Besiktas.
Romano confirma el acuerdo
Romano confirmó el fichaje de Upson por el Arsenal. El central de 18 años rechazó renovar con el Tottenham para unirse al proyecto gunner.
Escribió en X: «¡Elijah Upson al Arsenal, allá vamos! Hoy se firmó el acuerdo para que el defensa central de 18 años se una al proyecto de los Gunners. Upson rechazó un nuevo contrato con los Spurs para fichar por el Arsenal a largo plazo; todo listo para el anuncio oficial».
Por qué Upson eligió el Arsenal
A pesar de su prestigio en la cantera del Tottenham, el camino de Upson hacia el primer equipo se complicó. Los Spurs reforzaron la defensa con Marcos Senesi y Jan Paul van Hecke, dejándolo atrás de jugadores como Micky van de Ven, Kevin Danso y Cristian Romero.
Aunque se ha relacionado a Romero con el Inter y el Barcelona, Upson optó por seguir creciendo en otro sitio. La capacidad del Arsenal, bajo Arteta, para impulsar a jóvenes como Bukayo Saka, Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri, Max Dowman y Marli Salmon fue decisiva.
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Se espera un anuncio en breve
El fichaje se anunciará cuando se completen los trámites pendientes. Luego, Upson iniciará su nueva etapa en el Arsenal y buscará consolidarse en los planes a largo plazo del club, mientras los Gunners siguen reforzándose en verano.
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