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Fichaje espectacular y cifra astronómica: José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid, con una condición

Primera División
Fichajes
Primeira Liga
J. Mourinho
E. Haaland
I. Konate
Real Madrid

El regreso de José Mourinho al Real Madrid es un hecho, pero con una condición. Y costará mucho más de lo previsto.

El presidente Florentino Pérez corteja a los votantes con Ibrahima Konaté y José Mourinho, mientras que su rival, Enrique Riquelme, promete fichar a Erling Haaland y Rodri. Ambos candidatos se superan con «regalos» de cara a las elecciones del Real Madrid, que se celebrarán el domingo.

  • Pérez, que convocó elecciones extraordinarias tras una confusa rueda de prensa, planea contratar a Mourinho, de 63 años, para reemplazar a Álvaro Arbeloa. El candidato publicó un vídeo en el que se ve al exentrenador del Real Madrid con una camiseta del club y diciendo solo «sí».

    El jueves, el Benfica comunicó a la bolsa que, si Pérez gana las elecciones, fichará a Mourinho y fijó una cláusula de rescisión de 15 millones de euros, cifra superior a los seis millones que se rumoreaban.

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  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Real Madrid: Enrique Riquelme promete a los aficionados a Haaland y a Rodri

    El presidente Pérez quiere fichar a Konaté, central libre tras dejar el Liverpool, para el Madrid.

    Su rival, Riquelme, no se conformó con fichajes sin coste de traspaso. En Antena 3 afirmó que quiere al delantero Haaland, quien desea jugar en el Real, y al centrocampista Rodri: «Tiene contrato con el City, pero el lunes iniciaremos las conversaciones».

    Rodri podría cubrir el hueco en el centro del campo defensivo y encaja en el perfil. «Si me convierto en presidente, jugará en el Real Madrid», prometió Riquelme.