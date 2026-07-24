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¡Fichaje de los Jedi! El Manchester United ve a la estrella de la selección estadounidense Antonee Robinson como el jugador ideal, pese a tener ya a Luke Shaw como lateral izquierdo
Jedi es un jugador que ha demostrado su valía en la Premier League
Robinson, conocido como «Jedi», es un jugador consolidado en la Premier League. En Craven Cottage se ha convertido en una figura dominante en la banda izquierda.
Sus asistencias son impresionantes y, a sus 28 años, influye en los dos áreas. Desde hace tiempo se rumorea su salida del oeste londinense.
Liverpool llegó a valorar su fichaje y el interés de Old Trafford nunca desaparece. El United ha reforzado ataque y centro del campo en las dos últimas ventanas.
Ahora la prioridad es la defensa, donde hace falta más profundidad en los laterales. Robinson sería una opción fiable para Carrick, dada la fragilidad física de Shaw, con solo 12 meses de contrato.
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¿Necesita el Manchester United un sustituto para Shaw?
El exinternacional estadounidense Spector, fichado por el United en 2003, habló con GOAL sobre las cuotas de fútbol de Bovada y valoró el posible fichaje de Robinson junto a Shaw: «No son muy distintos, así que entiendo por qué les gusta Antonee Robinson.
Además, Shaw ha sufrido lesiones, así que necesitan a alguien en forma y fiable durante toda la temporada, y Robinson cumple esos requisitos.
Además, es un lateral muy ofensivo y con una capacidad atlética increíble, así que creo que se ajusta a lo que buscan para esa posición. De hecho, creo que es un lateral muy, muy bueno. Creo que podría encajar bien en el estilo de juego del United y veo similitudes en su perfil con el de Luke Shaw».
Se explican las mejores cualidades de la estrella de la selección masculina de fútbol de EE. UU.
Robinson aportaría energía a la defensa del United y se proyectaría por la banda izquierda, más allá de quien ocupe ese sector. Spector destaca las cualidades de un jugador que acaba de participar en el Mundial 2026: «Tiene un ritmo de trabajo excepcional y una resistencia fenomenal; subirá y bajará por esa banda sin parar.
No sé si Carrick cambiará el estilo del equipo, pero si busca un jugador que suba y baje por la banda apoyando el ataque, ahí es donde él rinde mejor.
Si debe defender durante largos tramos del partido, no es su punto fuerte, pero cuando puede sumarse al ataque muestra su mejor versión. En centros y último tercio no alcanza el nivel de Luke Shaw, pero su enorme trabajo compensa.
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¿Robinson o Hall? Rumores de fichajes en Old Trafford
A Robinson le quedan dos años de contrato con el Fulham, así que el club podría venderlo si llega una oferta interesante este mercado. Tras seis años en Londres, un cambio de aires podría beneficiar a todos.
El United también sigue a Lewis Hall, estrella de 21 años del Newcastle, pero su fichaje sería más caro, por lo que Robinson resulta una alternativa más asequible para reforzar la defensa.
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