AFP
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Fichaje de James Rodríguez por la Serie B: el exmediapunta del Real Madrid, en conversaciones con el Avellino de Nesta
El Avellino apunta a un bombazo por James
El club de la Serie B Avellino está en negociaciones activas para cerrar un sensacional acuerdo por el exmediapunta del Real Madrid James Rodriguez. El director deportivo Mario Aiello ha confirmado oficialmente las conversaciones después de las primeras informaciones surgidas en España.
El centrocampista de 35 años está disponible tras una etapa en la MLS con el Montreal Impact.
El fichaje del exjugador del Real Madrid y del Bayern de Múnich supondría toda una declaración de intenciones para el conjunto italiano de segunda división.
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La relación con Nesta, clave para su marcha a la Serie B
El principal factor que impulsa el posible traspaso es la estrecha relación de James con el entrenador del Avellino, Alessandro Nesta. El ganador del Mundial de 2006 ha convencido personalmente al capitán colombiano para que considere un fichaje por la Serie B.
Las negociaciones han alcanzado una fase decisiva, y la distancia entre ambas partes ha sido descrita como pequeña.
"Las negociaciones están en una fase decisiva y el acuerdo podría cerrarse en las próximas horas", confirmó el director deportivo Aiello sobre el avance de la operación.
La persecución de un mes está cerca de llegar a su fin
El Avellino inició el contacto con los representantes de James hace aproximadamente un mes. Para demostrar el entusiasmo de su afición, el club envió imágenes en vídeo de sus seguidores al entorno del centrocampista.
El movimiento llega siete años después de que el Napoli intentara sin éxito llevar a James a Campania, lo que hace aún más notable la ambiciosa oferta del Avellino.
El club ya ha asumido importantes compromisos financieros esta temporada bajo la presidencia de D'Agostino, incluido el fichaje estrella de Walid Cheddira procedente del Napoli.
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El Avellino aprieta por el ascenso a la Serie A
La posible llegada de James se produce mientras el Avellino continúa con su fuerte inicio de la campaña doméstica. Una reciente victoria a domicilio sobre el Modena ha situado al club en la quinta plaza de la clasificación de la Serie B.
El Avellino está a solo tres puntos del líder, el Palermo, mientras persigue el ascenso a la máxima categoría.
Si se cierra en las próximas horas, James llegará a Italia para someterse al reconocimiento médico antes de incorporarse a la plantilla de Nesta.
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