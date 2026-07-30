En declaraciones a su llegada a Stamford Bridge, Lacroix expresó su orgullo por unirse al gigante londinense y destacó las conversaciones positivas con Alonso. El defensa francés reveló que su ambición personal encaja con la visión expuesta por el técnico español.

"Estoy realmente feliz de formar parte de este maravilloso club", admitió. "Todo el mundo conoce la leyenda del Chelsea, su tradición ganadora, y formar parte de eso es un momento de orgullo.

"Cuando hablé con el entrenador, vi que vamos en la misma dirección y que tenemos el mismo deseo para este club. Queremos ganar. Cuando ves la calidad de los jugadores que hay aquí, todo lo que tenemos alrededor del club, es algo que podemos conseguir. La ambición es ganar títulos, y no veo la hora de aportar".



