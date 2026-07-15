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Bradley Barcola Desire Doue France 2026 World CupGetty/GOAL
Chris Burton

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«Fichad a uno»: un campeón del triplete de 1999 aconseja al Manchester United sobre los fichajes de Bradley Barcola y Désiré Doué, mientras los delanteros del PSG llaman la atención de la Premier League

Manchester United
B. Barcola
D. Doue
Paris Saint-Germain
Premier League
Ligue 1

Se ha aconsejado al Manchester United fichar a Bradley Barcola o a Désiré Doué este verano. Dwight Yorke explica a GOAL por qué tendría sentido invertir fuerte en jugadores del París Saint-Germain. Los «Diablos Rojos» buscan talento creativo y ofensivo, y dos campeones de Europa ya están en el radar de la Premier League.

  • Michael Carrick Manchester United 2025-26Getty

    El Manchester United quiere que las celebraciones por el título formen parte del «Proyecto 150»

    El United volverá a la élite europea la próxima temporada gracias a Michael Carrick, que despertó al gigante dormido. Su premio por el tercer puesto en la 2025-26 es un contrato definitivo de dos años.

    Tras devolver a los Red Devils a la élite continental, el siguiente paso es consolidar ese crecimiento. En Old Trafford se preparan planes ambiciosos, como un nuevo estadio de 100 000 asientos.

    El «Proyecto 150» ya está en marcha y el club aspira a celebrar títulos de la Premier League y la WSL antes de su aniversario de 2028.

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  • Tielemans y Santos se incorporan al motor del centro del campo

    Carrick está presionado para lograrlo y necesita fichajes acertados. Tras la salida de Casemiro, llegaron los mediocampistas Andrey Santos y Youri Tielemans, con experiencia en la Premier League.

    Se esperan más fichajes, sobre todo un delantero. La situación de Marcus Rashford, cedido al Barcelona, aún es incierta, así que un extremo rápido sería útil en Old Trafford.

    Los internacionales franceses Barcola y Doué, que jugaron el Mundial, encajan en ese perfil. En el PSG tienen mucha competencia y podrían buscar un nuevo reto en la Premier.

  • Desire Doue Bradley Barcola PSG 2025-26Getty/GOAL

    ¿Debería el Manchester United fichar a Barcola o a Doue?

    Al preguntársele si el United competía por fichajes codiciados, Yorke —ganador del triplete de 1999—, en colaboración con BOYLE Sports and Sports Betting, declaró a GOAL: «Bradley Barcola o Désiré Doué. Si fuera Michael Carrick, elegiría a uno de ellos. Es así de sencillo. Ambos pueden jugar por la izquierda, por la derecha o en cualquier posición ofensiva.

    «Si Marcus Rashford no quiere quedarse —y quién sabe en qué está pensando—, hay que fichar a Doué o a Barcola. Esos son los dos jugadores que hay que fichar. Si se quieren buenos jugadores ofensivos, jugadores sólidos que vayan a dar la talla en el campo, hay que fichar a uno de ellos».

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  • El PSG no ha cerrado la puerta de salida.

    El experto en fichajes Fabrizio Romano sugiere que el Parc des Princes podría estar dispuesto a dejar salir a jugadores de renombre. En su canal de YouTube declaró: «Hace diez días todos decían que Barcola era intocable. Ahora lo relacionan con varios equipos, así que quizá no sea tan intocable.

    Mi opinión no cambia: desde abril he dicho que Bradley Barcola puede salir este verano. Se irá si algún club paga lo suficiente, pues no negocia renovación con el PSG».

  • Bradley Barcola France 2026 World CupGetty

    Carrick está elaborando los planes para la temporada 2026-27

    Barcola parece más cerca de dejar París que Doué, cuyo contrato dura hasta 2029, lo que mantiene su precio alto.

    El United, que busca reforzar su defensa, debe valorar si tiene los fondos para fichar a Barcola y si el jugador de 23 años encaja en el sistema que Carrick prepara para la temporada 2026-27.

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