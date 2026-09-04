Al hablar de la importancia del acuerdo, el director de fútbol de Forest, George Syrianos, destacó las cualidades específicas que han convertido a Williams en una parte tan vital del vestuario. «Su fiabilidad, su regularidad y su constante determinación por mejorar explican por qué se ha convertido en un jugador tan querido tanto por sus compañeros como por la afición», dijo Syrianos, al señalar que el enfoque profesional del jugador ha marcado un estándar para que otros lo sigan en el club.

El club está deseoso de mantener su trayectoria ascendente en la Premier League, y retener a sus mejores talentos se considera la principal manera de alcanzar esos objetivos. Syrianos reforzó además la estrategia del club de construir en torno a un núcleo de futbolistas contrastados que entienden la cultura del Nottingham Forest, y añadió: «Queremos seguir desarrollándonos y creciendo como club, y una parte importante de ese proceso es asegurarnos de que nuestros jugadores con mejor rendimiento estén comprometidos con el club».