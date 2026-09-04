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«Fiabilidad y consistencia»: la estrella del Nottingham Forest Neco Williams firma un nuevo contrato de larga duración en el City Ground hasta 2030
Compromiso con el proyecto del Forest
El Nottingham Forest ha anunciado oficialmente que Williams ha firmado un nuevo contrato de larga duración, que mantendrá al versátil lateral en el City Ground hasta 2030. El jugador, de 25 años, había renovado recientemente sus anteriores condiciones en el verano de 2025, con ese acuerdo previsto hasta 2029, pero el club se movió rápido para premiar sus estelares actuaciones con un compromiso aún más importante.
La decisión de ofrecer a Williams un nuevo contrato llega después de una campaña 2025-26 verdaderamente notable para el defensa. Su incansable ritmo de trabajo y su calidad por las bandas no pasaron desapercibidos para la afición del Forest, ya que fue nombrado oficialmente jugador de la temporada por los aficionados.
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Syrianos elogia el impacto de Williams
Al hablar de la importancia del acuerdo, el director de fútbol de Forest, George Syrianos, destacó las cualidades específicas que han convertido a Williams en una parte tan vital del vestuario. «Su fiabilidad, su regularidad y su constante determinación por mejorar explican por qué se ha convertido en un jugador tan querido tanto por sus compañeros como por la afición», dijo Syrianos, al señalar que el enfoque profesional del jugador ha marcado un estándar para que otros lo sigan en el club.
El club está deseoso de mantener su trayectoria ascendente en la Premier League, y retener a sus mejores talentos se considera la principal manera de alcanzar esos objetivos. Syrianos reforzó además la estrategia del club de construir en torno a un núcleo de futbolistas contrastados que entienden la cultura del Nottingham Forest, y añadió: «Queremos seguir desarrollándonos y creciendo como club, y una parte importante de ese proceso es asegurarnos de que nuestros jugadores con mejor rendimiento estén comprometidos con el club».
Una ganga de Anfield
Williams se incorporó originalmente al Forest procedente del Liverpool en julio de 2022 en una operación valorada en aproximadamente 17 millones de libras. Desde que cambió Merseyside por las Midlands, se ha consolidado como uno de los laterales más regulares de la categoría. Su trayectoria en el City Ground ha estado marcada por un crecimiento constante y ya suma un total de 163 partidos con el club.
Durante su etapa en el Nottingham Forest, Williams ha aportado cuatro goles y 10 asistencias. El internacional galés disputó 53 partidos en todas las competiciones la pasada temporada y ha sido titular en los dos primeros encuentros del Forest en la Premier League esta campaña.
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El Forest se repone tras un comienzo lento
El Nottingham Forest sufrió un decepcionante inicio de campaña, al caer derrotado en casa ante el Leeds United en su estreno en la Premier League antes de ser eliminado de la Carabao Cup en el City Ground por el mismo rival. Sin embargo, el Forest respondió con un trabajado empate a domicilio ante el Liverpool y ahora se prepara para recibir al Tottenham Hotspur el sábado.
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