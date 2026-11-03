No es una última oportunidad, pero si el Inter quiere seguir aspirando a terminar entre los ocho primeros de la fase de liga de la Champions League 2026/2027, que se clasifican directamente para los octavos de final, está obligado a ganar el partido de las 21:00 en De Kuip de Róterdam ante el Feyenoord.
El Inter llega tras ganar 1-0 al Shakhtar Donetsk y necesita volver a sumar tres puntos para seguir adelante en una competición europea que se le complicó tras las dos derrotas consecutivas ante el Brujas y el Real Madrid. Los neerlandeses, por su parte, vienen de perder 1-0 en el campo del Betis.
FEYENOORD-INTER
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