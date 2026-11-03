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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Feyenoord-Inter EN DIRECTO, alineaciones oficiales: Pio Esposito y no Bonny, de nuevo Spence por la derecha

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Feyenoord vs Inter Milán

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03 nov 2026

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No es una última oportunidad, pero si el Inter quiere seguir aspirando a terminar entre los ocho primeros de la fase de liga de la Champions League 2026/2027, que se clasifican directamente para los octavos de final, está obligado a ganar el partido de las 21:00 en De Kuip de Róterdam ante el Feyenoord.

El Inter llega tras ganar 1-0 al Shakhtar Donetsk y necesita volver a sumar tres puntos para seguir adelante en una competición europea que se le complicó tras las dos derrotas consecutivas ante el Brujas y el Real Madrid. Los neerlandeses, por su parte, vienen de perder 1-0 en el campo del Betis.

FEYENOORD-INTER

GOLEADORES: -

  • FEYENOORD-INTER: ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO

    Feyenoord-Inter

    Goleadores: -

    Feyenoord (4-2-3-1): Ernst; Read, Kraaijeveld, Marmol, Lopez; Targhalline, Vanhoutte, Zechiel; Moussa, Ferri, Valente.

    Entrenador: Van Bronckhorst.

    Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

    Entrenador: Chivu.

    Árbitro: Nyberg (SVE)

    Amonestados: -

    Expulsados: -

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    0' El partido comienza a las 21:00 en el De Kuip de Róterdam

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