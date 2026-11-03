No es su última oportunidad, pero si el Inter aún quiere aspirar a terminar entre los ocho primeros equipos de la fase de liga de la Champions League 2026/2027, que acceden directamente a octavos de final, tiene que salir con una victoria del partido de las 21:00 en el De Kuip de Róterdam ante el Feyenoord.
El Inter llega tras vencer 1-0 al Shakhtar Donetsk y necesita sumar de nuevo los tres puntos para seguir adelante en una trayectoria europea que se complicó después de las dos derrotas consecutivas ante el Brujas y el Real Madrid. Los neerlandeses, por su parte, vienen de perder 1-0 en el campo del Betis.
FEYENOORD-INTER
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