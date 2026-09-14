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Ferran Torres resta importancia a su actuación decisiva ante el Brest mientras el PSG encarrila la defensa de su título de la Ligue 1
Torres sella una victoria vital
El delantero español marcó el gol decisivo apenas cinco minutos después del inicio del duelo de la cuarta jornada del domingo por la noche, al aprovechar un pase erróneo de Joris Chotard antes de combinarse con fluidez con Ousmane Dembele para definir con un disparo colocado. Su único tanto en el Stade Francis-Le Ble dio al vigente campeón su primera victoria en la Ligue 1 2026-27, poniendo fin a una racha de tres partidos sin ganar. El sufrido resultado también mantuvo el dominio absoluto de los parisinos sobre el Brest, que encajó su 13.ª derrota liguera ante el PSG desde su regreso a la máxima categoría en 2019-20.
- AFP
El delantero prioriza el éxito del equipo
El remate decisivo elevó la cuenta de Torres a seis goles en sus primeros cinco partidos con el club, igualando el mejor arranque goleador de la historia del PSG, establecido por Zlatan Ibrahimovic. Pese a su actuación decisiva, el fichaje veraniego se mostró modesto al valorar el rendimiento en la web oficial del club.
Reflexionando sobre el partido en la web oficial del club, el delantero dijo: "Es cierto que no fue nuestro mejor partido. Creo que fuimos muy competitivos y, al final, también es importante lograr esta primera victoria en un campo que sabíamos que iba a ser difícil. Ahora tenemos otra semana para descansar y preparar el partido del próximo fin de semana, que también es muy importante para nosotros.
"¿Mi gol? Para mí lo que importa siempre es ayudar al equipo, independientemente del tiempo de juego que el entrenador decida darme, y aportar lo mío. Ya sea con goles, asistencias o con mi trabajo sobre el campo".
El campeón recupera la dinámica positiva
La ajustada victoria alivió la creciente presión sobre el entrenador Luis Enrique tras la sorprendente derrota por 2-1 ante el Mónaco el fin de semana anterior. El gran momento goleador de Torres, después de un hat-trick en la Champions League entre semana contra el Slovan Bratislava, volvió a marcar la diferencia pese a una actuación poco convincente del equipo. Los tres puntos suponen un oportuno impulso anímico para el vigente campeón, que busca encarrilar de nuevo la defensa de su título.
- AFP
Se avecina una prueba doméstica crucial
Los hombres de Enrique tienen por delante una semana completa de preparación antes de desplazarse al Stade Velodrome para un intenso derbi ante el Marsella. El gigante francés afronta una espera inquietante por Achraf Hakimi después de que el lateral derecho tuviera que retirarse prematuramente por lesión en el primer periodo. Seguir apoyándose en el estado de forma arrollador de Torres mientras corrige sus fragilidades defensivas será clave para cerrar la brecha de cinco puntos con el Lille, líder de la clasificación.
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