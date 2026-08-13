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Ferran TorresGetty
Gianluca Minchiotti

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Ferran Torres-PSG, acuerdo cerrado: el Barcelona ha aceptado la oferta de 50 millones por el héroe mundialista de España

Paris Saint-Germain
Fichajes
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F. Torres

El PSG ha cerrado el fichaje del delantero que decidió la final del Mundial

Ferran Torres es, de hecho, nuevo jugador del Paris Saint-Germain. El club francés había formalizado una oferta al Barcelona de unos 50 millones de euros, propuesta que los catalanes han aceptado, lo que ha llevado al cierre de la operación.


La negociación entre ambos clubes, según Marca, ya está cerrada y solo se espera la luz verde en breve y la oficialidad. También ha facilitado el traspaso la postura del jugador: Torres, autor del gol con el que España ganó el Mundial en la final contra Argentina, ya habría alcanzado hace tiempo un acuerdo de principio con el PSG, listo para recibirlo y darle un papel importante en la parcela ofensiva.


  • Decisiva la situación contractual

    Lo que más influye en la valoración del delantero español es, sobre todo, su situación contractual. De hecho, el contrato con el Barcelona está cerca de expirar (30 de junio de 2027), un elemento que ha contribuido a mantener el precio del traspaso en una cifra considerada asequible por el Paris Saint-Germain.


    El Barça, por su parte, se prepara así para despedirse de uno de sus delanteros y embolsarse una suma significativa para reinvertirla en el mercado. Para el PSG, en cambio, la operación representa la oportunidad de añadir calidad y versatilidad a su frente ofensivo. También se han resuelto los últimos detalles entre los clubes, y el camino de Ferran Torres hacia París parece ya trazado.




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