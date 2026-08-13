Ferran Torres-PSG, acuerdo cerrado: el Barcelona ha aceptado la oferta de 50 millones por el héroe mundialista de España

Ferran Torres es, de hecho, nuevo jugador del Paris Saint-Germain. El club francés había formalizado una oferta al Barcelona de unos 50 millones de euros, propuesta que los catalanes han aceptado, lo que ha llevado al cierre de la operación.





La negociación entre ambos clubes, según Marca, ya está cerrada y solo se espera la luz verde en breve y la oficialidad. También ha facilitado el traspaso la postura del jugador: Torres, autor del gol con el que España ganó el Mundial en la final contra Argentina, ya habría alcanzado hace tiempo un acuerdo de principio con el PSG, listo para recibirlo y darle un papel importante en la parcela ofensiva.



