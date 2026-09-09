AFP
Traducido por
Ferran Torres firma un hat-trick en su debut mientras el PSG aplasta al Slovan Bratislava para poner en marcha la defensa de su título de la Champions League
Torres causa un impacto inmediato en Europa
El PSG comenzó la defensa de su título de la Champions League con una actuación contundente y convincente, al lograr una rotunda victoria por 6-1 sobre el Slovan Bratislava. El gigante francés firmó un triunfo dominante en casa para dejar atrás de forma contundente sus sorprendentes problemas en la competición doméstica.
El fichaje veraniego Torres acaparó todos los focos en su debut europeo con el club. El campeón del mundo español, que llegó procedente del Barcelona en el reciente mercado de fichajes, se presentó por todo lo alto al firmar un soberbio hat-trick.
- Getty Images Sport
Dembélé domina la primera parte
Antes de que Torres acaparara los focos, Ousmane Dembele fue el artífice de la caída del Slovan. El ganador del Balón de Oro dejó a los locales con el control total de la eliminatoria al marcar dos goles en seis frenéticos minutos de la primera parte.
Dembele abrió el marcador a los 17 minutos, empujando a la red un rechace sencillo después de que Nuno Mendes estrellara un feroz disparo en el poste. El extremo, muy dinámico, amplió después la ventaja con un certero cabezazo tras un centro desviado de Dro Fernandez.
El prolífico delantero pasó luego a ejercer de asistente para su recién llegado compañero de equipo. Dembele puso un centro tenso al área pequeña, lo que permitió a Torres empujar el balón en el primer palo y culminar una notable exhibición ofensiva en la primera parte.
El equipo de Touré, castigado por un brillante PSG
El Slovan, dirigido por el excentrocampista del Manchester City Yaya Toure, fue castigado de forma constante por sus errores tácticos durante la noche. El equipo de Toure pagó un precio especialmente alto por intentar salir jugando desde atrás ante un rival que presionaba arriba.
Torres marcó su segundo gol apenas dos minutos después del descanso con una brillante definición tras la inteligente carrera y el pase atrás de Maghnes Akliouche. Después completó su memorable triplete al rematar el córner de Dembele desde dentro de un área abarrotada.
Suleiman Camara sí logró recortar distancias para los visitantes con un impresionante disparo a la escuadra. Sin embargo, Fabian Ruiz dio aún más brillo al marcador en los últimos minutos con un remate raso al palo largo.
- Getty Images Sport
¿Qué le espera ahora al PSG?
Esta contundente victoria europea supone un impulso muy necesario para el PSG en un arranque de la nueva temporada inusualmente complicado. El conjunto parisino ocupa actualmente la 13.ª posición en la Ligue 1 y, sorprendentemente, sigue sin ganar tras haber empatado dos veces y perdido una. Dejar atrás esa inusual situación en el campeonato doméstico y escalar posiciones en la clasificación será ahora una prioridad inmediata para el club.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias