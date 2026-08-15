El PSG ha anunciado oficialmente el fichaje del delantero español Torres este sábado. El atacante, de 26 años, ha acordado un contrato de larga duración en la capital francesa que le mantendrá en el club hasta junio de 2031.

Su llegada aporta más pólvora y versatilidad a una delantera ya repleta de estrellas. Confirmando su estatus inmediato dentro de la plantilla, al nuevo fichaje se le ha asignado oficialmente el prestigioso dorsal 9 en París.